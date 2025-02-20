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Учёные в шоке: приматы понимают людей лучше, чем сами люди

1:44
Зоосфера
бонобо Лола
Фото: Wikimedia Commons by Fanny Schertzer is licensed under Public domain
бонобо Лола

Могут ли обезьяны помочь людям, когда те не знают чего-то? Недавнее исследование Университета Джонса Хопкинса показало, что некоторые крупные приматы способны распознавать, когда их человеческие партнёры не обладают определённой информацией, и могут передавать необходимые сведения, чтобы изменить их поведение.

Исследование с участием бонобо

В ходе эксперимента учёные наблюдали за тремя самцами бонобо. Один из исследователей, Лук Таунроу, садился напротив стола с одним из бонобо, пока другой человек прятал лакомство под одним из трёх стаканов. В некоторых случаях Таунроу видел, под каким стаканом находилось угощение, и бонобо ожидал, что он передаст ему еду. В других случаях исследователь не знал, где спрятано лакомство, и тогда бонобо указывал на правильный стакан, помогая ему найти еду.

Понимание чужого незнания

Соавтор исследования, профессор Крис Крупенье, отметил, что это одно из самых явных доказательств того, что нечеловеческие приматы понимают, когда кто-то не осведомлён о чём-то. Он подчеркнул, что полученные данные являются хорошим подтверждением наличия у бонобо "теории разума" — способности понимать мысли и знания других существ.

Подтверждение предыдущих исследований

Это исследование опирается на предыдущие работы, изучавшие наличие "теории разума" у шимпанзе. Новые данные расширяют наше понимание когнитивных способностей приматов и их умения взаимодействовать с людьми, особенно в ситуациях, когда требуется передача информации для достижения общей цели.

Уточнения

Боно́бо или ка́рликовый шимпанзе́ (лат. Pan paniscus) — вид млекопитающих из семейства гоминид.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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