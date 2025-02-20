Учёные в шоке: приматы понимают людей лучше, чем сами люди

Могут ли обезьяны помочь людям, когда те не знают чего-то? Недавнее исследование Университета Джонса Хопкинса показало, что некоторые крупные приматы способны распознавать, когда их человеческие партнёры не обладают определённой информацией, и могут передавать необходимые сведения, чтобы изменить их поведение.
В ходе эксперимента учёные наблюдали за тремя самцами бонобо. Один из исследователей, Лук Таунроу, садился напротив стола с одним из бонобо, пока другой человек прятал лакомство под одним из трёх стаканов. В некоторых случаях Таунроу видел, под каким стаканом находилось угощение, и бонобо ожидал, что он передаст ему еду. В других случаях исследователь не знал, где спрятано лакомство, и тогда бонобо указывал на правильный стакан, помогая ему найти еду.
Соавтор исследования, профессор Крис Крупенье, отметил, что это одно из самых явных доказательств того, что нечеловеческие приматы понимают, когда кто-то не осведомлён о чём-то. Он подчеркнул, что полученные данные являются хорошим подтверждением наличия у бонобо "теории разума" — способности понимать мысли и знания других существ.
Это исследование опирается на предыдущие работы, изучавшие наличие "теории разума" у шимпанзе. Новые данные расширяют наше понимание когнитивных способностей приматов и их умения взаимодействовать с людьми, особенно в ситуациях, когда требуется передача информации для достижения общей цели.
Боно́бо или ка́рликовый шимпанзе́ (лат. Pan paniscus) — вид млекопитающих из семейства гоминид.
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