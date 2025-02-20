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Хотите завести кошку? Тогда будьте готовы к сюрпризу — этот факт удивляет даже опытных хозяев

2:04
Зоосфера

Когда вы задумываетесь о том, чтобы завести нового пушистого друга, важным вопросом становится выбор между котом и кошкой.

Кошка в коробке
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка в коробке

Многие не знают, что наука о поведении животных выявила определённые различия между самцами и самками, которые могут повлиять на ваше решение.

Размер и особенности внешности

Одно из самых заметных отличий заключается в размере: коты, как правило, крупнее и тяжелее кошек. Например, коты мейн-куны могут весить до 11 килограммов, в то время как кошки этой породы — около 5 килограммов.

Внешний вид также отличается: у котов чаще бывает более широкая голова и более густая шерсть, а у кошек — более изящная мордочка и мягкая шерсть.

Цвет и окрасы

Если вы рассматриваете кошку окраса "калико", стоит помнить, что почти все такие кошки — самки. А вот среди оранжевых полосатых кошек почти 80% составляют самцы.

Это связано с генетическими особенностями: самцам достаточно одной копии оранжевого гена, в то время как самкам нужно две.

Поведение и характер

Коты, особенно если они кастрированы, чаще проявляют игривость и общительность. Кошки же, как правило, более независимы и сдержанны, что делает их отличными компаньонами для спокойных людей.

Кастрация и стерилизация

Кастрированные коты реже метят территорию и бродят без присмотра, а стерилизованные кошки становятся более спокойными и ласковыми.

Эти процедуры не только предотвращают нежелательное потомство, но и снижают риск заболеваний, таких как инфекции матки у кошек или рак яичек у котов.

Забота о здоровье питомца

Важно помнить, что кастрация и стерилизация помогают питомцам адаптироваться к жизни с другими животными, снижая уровень стресса. Кроме того, это способствует улучшению поведения и общему здоровью.

Уточнения

Коша́чьи или ко́шки, или фели́ды (лат. Felidae), — семейство млекопитающих отряда хищных. Наиболее специализированные из хищников, приспособленные к добыванию животной пищи путём подкрадывания, подкарауливания, реже — преследования.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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