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Как животные чувствуют течение времени?

1:42
Зоосфера

Мы можем только строить гипотезы о том, осознают ли стареющие животные свою смертность и прожитые годы. В попытках демистифицировать животных и нашу с ними связь, ученые постоянно изучают их. Проведя серию поведенческих исследований, ученые пришли к выводу, что животные в моменте вполне неплохо ориентируются во времени.

Кошка и собака
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и собака

Влияние внутренних биологических часов, регулирующих циркадные ритмы, играет ключевую роль в восприятии времени: домашние животные часто просыпаются в одно и то же время каждый день.

Животные «ритмизируют» свой день, подстраиваясь под привычки своего хозяина и повторяющиеся ритуалы, они способны различать короткие и долгие промежутки времени. Жизнь собаки более зависима от распорядка. Жизнь кошки больше зависит от её инстинктов. Поэтому не вините кошку за ночные «тыг-дыки», просто активно поиграйте с ней перед сном.

Другая форма восприятия времени основана на эпизодической памяти, позволяющей животным запоминать прошлые события и предвидеть будущие. Эксперименты показывают, что собаки по-разному реагируют на возвращение хозяина после 30 минут и 2 часов отсутствия. И, возможно, они определяют давность события не только по циклам дня и ночи, но и по интенсивности запаха.

Что касается осознания старения, питомцы, безусловно, чувствуют изменения в своем теле – усталость, снижение ловкости. Но никто точно не может сказать, связывают ли животные свои ощущения с абстрактным понятием старости.

Автор Юлия Хохлова
Юлия Хохлова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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