Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главные перемены для водителей с 1 марта: как теперь оформлять и снимать авто с учета?
Магма поднимается, земля содрогается — Санторини может пережить новые потрясения
Трамп хочет избавиться от Зеленского?The Economist рассказал об отношении Трампа к Зеленскому
Сати Казанова раскрыла прозвище, которым её в детстве наградила мать: имеются диктаторские замашки
Забудьте о классике: топ-11 трендовых цветов для маникюра в феврале
Константин Хабенский рассказал о последней репетиции Евгении Добровольской: она боец
Юлия Снигирь публично поддержала старшую дочь Евгения Цыганова: ты крутая актриса
Снять номер в гостинице на Ставрополье стало дешевле
Расширяем жилплощадь: как законно объединить две квартиры и избежать проблем?

Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям

2:06
Зоосфера

Сибирский тигр, когда-то на грани исчезновения, снова может обитать в своих исторических местах. Этот подвид, который долгое время отсутствовал в своей естественной среде, был вновь введен в природу после 70 лет исчезновения.

Тигр
Фото: freepik.com by vladimircech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тигр

Процесс восстановления начался с пары тигров, привезенных из Нидерландов в Казахстан. Важный момент: их потомство станет первыми дикими тиграми в этом регионе за десятилетия.

Цель восстановления

В планах ученых — создать устойчивую популяцию из 50 тигров к 2035 году. Сибирский тигр, самый крупный из тигров, с величественным видом и огромной силой, является не только символом природы Восточной России, но и культурной ценностью для Азии.

Характеристики и поведение

Тигры, обитающие в холодных регионах, такие как Сибирь, имеют уникальные особенности. Их густая шерсть и слой жира помогают выжить в суровых климатических условиях.

Эти гигантские кошки могут достигать длины 3,3 метра и веса до 320 кг у самцов. Питаются они в одиночку, добычей становятся крупные травоядные, которых они ловят с потрясающей ловкостью и терпением.

История вымирания

К началу 1940-х годов популяция сибирских тигров в природе сократилась до менее чем 40 особей. Их исчезновение стало одной из самых трагичных страниц в истории дикой природы.

Сейчас, с восстановлением популяции, ученые надеются вернуть этот вид на карту экосистемы региона.

Культурная ценность

Сибирь — это не только родина этих великолепных животных, но и место, где исторически развивались крепкие культурные традиции.

Здесь люди живут в условиях экстремальных холодов, а природное наследие региона, от диких животных до археологических памятников, остаётся важной частью глобальной культуры.

Уточнения

Тигр (лат. Panthera tigris) — хищное млекопитающее семейства кошачьих, один из пяти видов рода пантер, принадлежащего к подсемейству больших кошек. Слово "тигр" происходит от др.-греч. τίγρις, которое, в свою очередь, восходит к др.-перс. *tigri от корня "*taig" со значением "острый; быстрый".
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как часто поливать спатифиллум?
Садоводство, цветоводство
Как часто поливать спатифиллум? Аудио 
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Еда и рецепты
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают Аудио 
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности
Красота и стиль
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности Аудио 
Популярное
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год

Луковая муха может погубить весь урожай, но есть простое решение — солёная вода! Разбираемся, как правильно поливать лук и чеснок, чтобы не навредить растениям.

Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Эта морковь самая сладкая! Сорт, который стоит посадить на даче в 2025 году
Секретные уголки у моря: здесь можно забыть обо всём и раствориться в красоте Игорь Буккер Заплати себе и разбогатей. ТОП-12 лайфхаков для финансовых накоплений Дмитрий Плотников Требование России о наказании киевского режима за преследование УПЦ поддержано в США. Будут ли приняты меры? Любовь Степушова
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Последние материалы
Главные перемены для водителей с 1 марта: как теперь оформлять и снимать авто с учета?
Магма поднимается, земля содрогается — Санторини может пережить новые потрясения
Трамп хочет избавиться от Зеленского?The Economist рассказал об отношении Трампа к Зеленскому
Сати Казанова раскрыла прозвище, которым её в детстве наградила мать: имеются диктаторские замашки
Забудьте о классике: топ-11 трендовых цветов для маникюра в феврале
Константин Хабенский рассказал о последней репетиции Евгении Добровольской: она боец
Юлия Снигирь публично поддержала старшую дочь Евгения Цыганова: ты крутая актриса
Снять номер в гостинице на Ставрополье стало дешевле
Расширяем жилплощадь: как законно объединить две квартиры и избежать проблем?
Потери ВСУ с начала СВО превысили 1 000 000 солдат
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.