Не только собаки помнят хозяев — морские лещи тоже не забудут, кто их кормил

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1:43
Зоосфера

Вы когда-нибудь думали, что рыбы могут узнавать людей? Удивительное открытие, сделанное учеными, показало, что дикие рыбы действительно способны отличать один человека от другого, ориентируясь по внешним признакам.

Рыбы в океане
Фото: Wikipedia by PublicDomainPictures, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Рыбы в океане

В исследовании, проведённом на Средиземном море, учёные использовали экспериментальную методику, чтобы проверить, могут ли рыбы различать дайверов.

Оказалось, что рыбы не только следуют за конкретным дайвером, но и запоминают его, благодаря особенностям снаряжения, таким как цвет гидрокостюма и ласт.

Эксперименты проводились в открытом море с местными рыбами, которые привыкли к дайверам. На первом этапе исследователи проверяли, смогут ли рыбы научиться следовать за одним из них.

В ходе тренировок рыбы, а именно морские лещи, начали ассоциировать определённого дайвера с кормлением и научились распознавать его.

Затем, в тесте с двумя дайверами, рыбы начали следовать за первым дайвером, хотя она и её коллега оба плыли в разные стороны.

Рыбы быстро поняли, что кормят только в случае с одним из дайверов. Это доказало, что рыбы могли различать людей по внешним признакам снаряжения.

"Когда мы повторили эксперимент, надев одинаковое снаряжение, рыбы уже не могли нас различить. Это подтверждает, что они связывают различные особенности снаряжения с конкретными людьми", — говорит исследователь Алекс Джордан.

Это исследование подтверждает, что дикие рыбы могут распознавать визуальные различия, что открывает новые перспективы для изучения животных и их взаимоотношений с людьми.

Уточнения

Морские лещи (лат. Bramidae), — семейство морских океанических рыб отряда окунеобразных (Perciformes), в состав семейства включают 7 родов и примерно 22 вида. Своё название получили из-за внешнего сходства с лещом, который относится к другому семейству и даже отряду.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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