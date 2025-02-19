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Три гиганта планеты: кто они — самые большие млекопитающие Земли?

1:16
Зоосфера

На нашей Земле существует множество удивительных млекопитающих, среди которых выделяются три самых крупных вида.

Африканский слон
Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License
Африканский слон

Африканский слон является самым большим наземным млекопитающим, его высота достигает 4 метров, а вес может составлять до 7 тонн. Эти великолепные создания известны своими значительными ушами, которые помогают им поддерживать оптимальную температуру тела. Слоны отличаются высоким уровнем интеллекта и способны различать друг друга по именам.

Финвал — одно из крупнейших морских млекопитающих, длина которого может достигать 26 метров, а вес — около 80 тонн. Эти китообразные питаются крилем и небольшой рыбой, играя важную роль в экосистемах океанов.

Кашалот — мощный зубастый хищник, длина которого может достигать 24 метров, а вес — до 50 тонн. Эти морские млекопитающие обитают в разных океанах и известны своей способностью погружаться на большой глубине в поисках пищи, такой как кальмары и рыба. Кашалоты также имеют уникальную социальную структуру, предпочитая жить в группах и демонстрируя сложное поведение.

Уточнения

Финва́л или сельдяной кит, или обыкновенный полосатик, или сельдяной полосатик, или настоящий полосатик (лат. Balaenoptera physalus), — вид китов из семейства полосатиковых. Является близким родственником синего кита и вторым по величине животным планеты. Финвалов и синих китов объединяет столь близкое родство, что иногда встречаются даже гибриды между этими видами.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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