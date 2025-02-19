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Сложно дрессировать: кинологи назвали породы собак, которых следует избегать владельцам-новичкам

Зоосфера

Британские кинологи поделились своими размышлениями о сибирских хаски, боксерах и немецких овчарках. Об этом сообщает издание The Sun.

Немецкая овчарка
Фото: commons.wikimedia.org by Petruss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Немецкая овчарка

В ходе обсуждения сибирских хаски специалисты отметили, что обучение этой породы представляет собой настоящую сложность. Что касается боксеров, то эксперты охарактеризовали их как забавных собак, но добавили, что иногда они могут проявлять неразумное поведение.

Что касается немецких овчарок, то кинологи считают, что у них существуют самые серьёзные проблемы с поведением среди всех собак, с которыми им приходилось сталкиваться. Тем не менее, они также подчеркнули их впечатляющий интеллект и потенциал.

Овчарки способны на неподобающие поступки, но при должном воспитании становятся преданными и надёжными компаньонами. Эксперты считают, что для этой породы критически важно обучение, иначе они могут проявлять агрессию.

Уточнения

Немецкая овчарка — порода собак, изначально использовалась в качестве пастушьей и служебно-разыскной собаки. Немецкая овчарка была получена в результате селекции и скрещивания некоторых разновидностей гуртовых собак Центральной и Южной Германии. Различают гладкошёрстную и длинношёрстную разновидности.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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