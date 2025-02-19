Тепловой стресс: как изменение климата в мире влияет на размер кузнечиков

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В условиях глобального уменьшения численности насекомых, ученые активно исследуют, как эти организмы адаптируются к климатическим изменениям. Одно из исследований, проведенное в Колорадо (США), сосредоточилось на кузнечиках.

Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Студент проводит наблюдение через микроскоп

Оно опиралось на обширную коллекцию, насчитывающую 13 000 образцов, собранных в период с 1958 по 1960 годы, и продемонстрировало интересные изменения в размерах этих насекомых за последние 65 лет.

Хотя существует мнение, что насекомые могут испытывать снижение размеров для того, чтобы справиться с тепловым стрессом, некоторые виды кузнечиков, наоборот, стали больше. Это связано с тем, что более ранние весенние сроки позволили им питаться свежей растительностью. В то же время, виды, которые вылупляются из яиц осенью, столкнулись с определенными трудностями и, как следствие, уменьшили свои размеры.

Исследователи сумели предсказать успешные виды в условиях изменения климата, внимательно анализируя их жизненные циклы и экологические условия. Коллекции, подобные собранной Гордоном Александром, представляют собой неоценимый источник информации для изучения долгосрочных последствий климатических изменений и позволяют делать прогнозы относительно будущего экосистем.

Уточнения

Кли́мат — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление). Климат в узком смысле — локальный климат — характеризует данную местность в силу её географического местоположения.

