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Чем уличная кошка отличается от породистой: специалисты назвали особенности

Зоосфера

Известная пословица гласит, что "ночью все кошки серы", и даже если днем ​​кошка остается кошкой, между породистой и бездомной кошкой есть разница.

Бенгальская кошка
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бенгальская кошка

Выбирая между маленькой уличной кошкой и крупной кошкой породы мейн-кун, задайте себе несколько вопросов, чтобы определить, какая из них лучше всего подойдет вашему образу жизни. В то время как черты характера уличных кошек трудно предсказать, черты характера чистокровных кошек понять легче. Но каково бы ни было их происхождение, чистокровные или беспородные, кошки, свободные и независимые по своей природе, тем не менее, все они способны быть очень ласковыми и близкими к своему хозяину.

Одомашнивание кошки относится к временам Древнего Египта, около 2600 г. до н. э. Именно от этого одомашнивания дикой кошки, чьей целью было отпугивание грызунов и других вредителей, и произошел уличный кот. Однако термин "уличная кошка" (или "домашняя кошка", или "обыкновенная кошка") появился лишь в XIX веке. В то время по крышам Парижа и одновременно по водосточным трубам бродили бродячие кошки. Отсюда и произошел термин, который сегодня используется для обозначения всех уличных кошек и, в более широком смысле, всех кошек, не принадлежащих к какой-либо породе.

Все кошки с родословной — чистокровные. Родословная служит удостоверением личности и позволяет проследить генеалогическое древо кошки, чтобы подтвердить ее чистоту. Следовательно, у бродячей кошки не может быть родословной, как и у помесной кошки. Во Франции LOOF (Официальная книга происхождения кошек), которая выдает родословные, признает 54 породы кошек, каждая из которых должна соответствовать очень строгим стандартам. Европейская короткошерстная кошка, ранее называвшаяся европейской кошкой, — это отдельная порода, особенностью которой является то, что она не похожа ни на одну другую породу кошек и не имеет каких-либо особых физических характеристик. Вот почему европейских кошек часто путают с бездомными.

Различение породистой кошки и бродячей кошки позволит вам сделать лучший выбор. Уличные кошки бывают практически всех размеров, форм и окрасов. Некоторые из них могут иметь характеристики, близкие к определенной породе, но это встречается довольно редко. Также трудно заранее предсказать характер бездомной кошки. Породистых кошек можно выбирать по эстетическим и практическим предпочтениям (цвет шерсти, размер и вес животного, длина шерсти и т. д.), а также по характеру. Некоторые породы, например сиамские, известны своей экспрессивностью. Другие, как, например, шотландская вислоухая кошка, отличаются головами со сложенными ушами. Цена породистых кошек выше, а продолжительность их жизни ниже из-за низкого генетического разнообразия, обусловленного длительной селекционной работой заводчиков.

Уточнения

Сиамская кошка — одна из известных пород кошек сиамо-ориентальной группы.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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