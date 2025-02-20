Названы породы собак, которым обязательно нужна одежда зимой

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы собак зимой наряжают своих питомцев в курточки и пальто. Издание Netmums сообщает, какие породы не должны оставаться без одежды в холодный период.

Фото: commons.wikimedia.org by Дакроккобо, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Две собаки

Источник пишет, что вопрос одежды для собак многие считают спорным, поскольку у питомцев есть шерсть и плотный кожный покров. Многие критикуют практику одевания собак, называя ее нелепой. Однако не всё так просто.

По словам ветеринара Марии, маленькие собаки не имеют достаточной защиты от холода. Даже пушистая шерсть их не спасает. Дело в типе волосяного покрытия, а не только в его количестве.

Итак, самые неустойчивые к прохладе собаки следующих пород: чихуахуа, борзые и уиппеты, китайские хохлатые, таксы, йоркширские терьеры, французские бульдоги и пинчеры.

Ветеринар отметила, что важно соблюдать температурный режим, иначе собака может серьёзно заболеть и даже умереть.