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Маникюр для хвостатого друга: как правильно стричь когти собаке

1:18
Зоосфера

Не пытайтесь стричь собачьи когти обычными машинками для стрижки, так как они могут повредить кожу и сам ноготь. Используйте только хорошо заточенные металлические кусачки для когтей.

Лабрадудль
Фото: openverse.org by motleypixel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лабрадудль

Коготь нужно срезать так, чтобы не появилось кровотечения и боли. Если у собаки когти светлого цвета, то срезайте коготь примерно на пару миллиметров.

Если у вашей собаки черные ногти, определить начало пульпы не удастся. Поэтому срезайте кончики когтей понемногу, буквально по несколько миллиметров за раз.

В отличие от человеческого ногтя, когти у собаки толстые. Если обрезать их слишком коротко, начнется кровотечение из поврежденного капилляра. Оно может быть очень сильным и длительным, поэтому владельцам домашних животных необходимо знать, как остановить кровотечение.

Для того чтобы остановить кровотечение, опустите достаточно смоченный ватный тампон в сухую марганцовку так, чтобы прилипло несколько кристаллов. Нанесите марганцовку на место, где течет кровь, и подержите.

Как часто подстригать когти собаке

Рекомендуемая периодичность тримминга — не реже одного раза в 3-4 недели, все зависит от индивидуальных особенностей роста и условий жизни собаки.

Уточнения

Когти (лат. ungues) — роговое образование кожного происхождения на концевой фаланге пальца у наземных позвоночных: большинства пресмыкающихся, всех птиц, многих млекопитающих и некоторых земноводных.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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