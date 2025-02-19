Как защитить кошку от жары: 5 простых способов

2:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В период сильной жары кошкам требуется особое внимание для того, чтобы предотвратить риски обезвоживания и перегрева. Несмотря на их естественную стойкость, высокие температуры могут вызывать у питомцев дискомфорт, приводить к обезвоживанию и даже к серьезным проблемам со здоровьем.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Красивый кот

Поэтому крайне важно предпринять меры для их защиты и создания комфортных условий в жаркую погоду. Узнайте, как уберечь вашего кота от перегрева и какие методы помогут ему чувствовать себя лучше.

Хотя кошки способны адаптироваться к различным температурам, в особую жару необходимо внимательно следить за проявлениями дискомфорта у вашего любимца.

Признаки перегрева могут включать в себя одышку или учащенное дыхание, апатию и потерю энергии, избыточное слюнотечение, изменение цвета языка или десен на красный, а также беспокойное поведение, когда кошка пытается найти прохладные уголки в доме. Если вы заметили у своей кошки такие симптомы, лучше не медлить с действиями, чтобы избежать последствий, таких как обезвоживание или тепловая усталость.

Создание хорошей вентиляции в помещении является необходимым условием для предотвращения перегрева. Открывайте окна для обеспечения циркуляции воздуха или используйте вентиляторы и кондиционеры, чтобы понизить температуру в комнате. Если это возможно, закройте шторы в самые жаркие часы суток, чтобы снизить количество солнечного света и нагрев.

Чтобы поддерживать баланс жидкости в организме животного, регулярно меняйте воду в миске несколько раз в день и размещайте емкости с водой в разных местах вашего дома. Хорошим решением будут фонтанчики, так как многие кошки предпочитают пить проточную воду.

Можно предложить вашему питомцу лежать на холодных ковриках или влажных полотенцах. Также можно поместить замороженные бутылки с водой, обёрнутые в ткань, в те места, где кошка обычно спит, чтобы она могла охладиться.

В очень жаркие дни стоит предложить собаке консервы или влажную пищу, так как она способствует поддержанию водного баланса. Следует избегать избытка сухого корма, так как он может повысить потребление воды.

Кошки с длинной шерстью, как правило, быстрее перегреваются. Регулярная расчёска поможет удалить лишнюю шерсть и предотвратить накопление тепла в организме пса. Кошки обычно ухаживают за своей шерстью самостоятельно и не требуют купания. Однако если вы хотите освежить мех своего питомца, можно смочить ткань холодной водой и аккуратно протереть её.

Уточнения

Кошачий корм — корм, предназначенный для потребления домашними кошками. К такому корму предъявляются определённые требования как относительно его питательной ценности, так и ингредиентов, входящих в его состав.

