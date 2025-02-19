Почему одни собаки живут 18 лет, а другие всего 8? Всё дело в этом

2:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие считают, что один год жизни собаки равен семи человеческим. Это убеждение давно стало народной мудростью, но так ли оно верно? Ученые решили разобраться в этом вопросе и выяснили, что всё гораздо сложнее, чем кажется.

Фото: https://www.freepik.com Собака породы Бультерьер

Почему 1 год собаки — не всегда 7 лет человека?

Существует связь между возрастом собак и людей, но она не такая линейная. Дело в том, что продолжительность жизни питомца зависит от нескольких факторов:

Порода и размер. Мелкие собаки, как правило, живут дольше крупных. Например, чихуахуа может дожить до 18 лет, а у сенбернара средняя продолжительность жизни — около 8 лет.

Мелкие собаки, как правило, живут дольше крупных. Например, чихуахуа может дожить до 18 лет, а у сенбернара средняя продолжительность жизни — около 8 лет. Питание и уход. Правильное питание, вакцинация и отсутствие стресса продлевают жизнь животному.

Правильное питание, вакцинация и отсутствие стресса продлевают жизнь животному. Стерилизация. Доказано, что стерилизованные собаки живут дольше, так как у них снижается риск онкологических заболеваний.

Как правильно считать возраст собаки?

Ветеринары рекомендуют ориентироваться не на формулу "1 год = 7 лет", а на основные этапы жизни питомца:

Щенок (до 6 месяцев) — быстрый рост и развитие.

(до 6 месяцев) — быстрый рост и развитие. Юность (6 месяцев — 2 года) — формирование характера и взрослого организма.

(6 месяцев — 2 года) — формирование характера и взрослого организма. Взрослый возраст (2-6 лет) — период активности и максимального здоровья.

(2-6 лет) — период активности и максимального здоровья. Зрелость (7-10 лет) — первые возрастные изменения.

(7-10 лет) — первые возрастные изменения. Пожилой возраст (10+ лет) — снижение активности, потребность в особом уходе.

(10+ лет) — снижение активности, потребность в особом уходе. Гериатрический возраст (старше 13-15 лет) — финальный этап жизни, требующий повышенного внимания.

Как продлить жизнь питомцу?

Ветеринары советуют регулярно проходить осмотры, правильно кормить собаку, следить за её активностью и исключать стрессовые ситуации. Всё это поможет любимцу прожить долгую и счастливую жизнь.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

