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Почему одни собаки живут 18 лет, а другие всего 8? Всё дело в этом

2:02
Зоосфера

Многие считают, что один год жизни собаки равен семи человеческим. Это убеждение давно стало народной мудростью, но так ли оно верно? Ученые решили разобраться в этом вопросе и выяснили, что всё гораздо сложнее, чем кажется.

Собака породы Бультерьер
Фото: https://www.freepik.com
Собака породы Бультерьер

Почему 1 год собаки — не всегда 7 лет человека?

Существует связь между возрастом собак и людей, но она не такая линейная. Дело в том, что продолжительность жизни питомца зависит от нескольких факторов:

  • Порода и размер. Мелкие собаки, как правило, живут дольше крупных. Например, чихуахуа может дожить до 18 лет, а у сенбернара средняя продолжительность жизни — около 8 лет.
  • Питание и уход. Правильное питание, вакцинация и отсутствие стресса продлевают жизнь животному.
  • Стерилизация. Доказано, что стерилизованные собаки живут дольше, так как у них снижается риск онкологических заболеваний.

Как правильно считать возраст собаки?

Ветеринары рекомендуют ориентироваться не на формулу "1 год = 7 лет", а на основные этапы жизни питомца:

  • Щенок (до 6 месяцев) — быстрый рост и развитие.
  • Юность (6 месяцев — 2 года) — формирование характера и взрослого организма.
  • Взрослый возраст (2-6 лет) — период активности и максимального здоровья.
  • Зрелость (7-10 лет) — первые возрастные изменения.
  • Пожилой возраст (10+ лет) — снижение активности, потребность в особом уходе.
  • Гериатрический возраст (старше 13-15 лет) — финальный этап жизни, требующий повышенного внимания.

Как продлить жизнь питомцу?

Ветеринары советуют регулярно проходить осмотры, правильно кормить собаку, следить за её активностью и исключать стрессовые ситуации. Всё это поможет любимцу прожить долгую и счастливую жизнь.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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