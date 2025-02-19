Почему одни собаки живут 18 лет, а другие всего 8? Всё дело в этом

Многие считают, что один год жизни собаки равен семи человеческим. Это убеждение давно стало народной мудростью, но так ли оно верно? Ученые решили разобраться в этом вопросе и выяснили, что всё гораздо сложнее, чем кажется.
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Собака породы Бультерьер
Почему 1 год собаки — не всегда 7 лет человека?
Существует связь между возрастом собак и людей, но она не такая линейная. Дело в том, что продолжительность жизни питомца зависит от нескольких факторов:
Порода и размер. Мелкие собаки, как правило, живут дольше крупных. Например, чихуахуа может дожить до 18 лет, а у сенбернара средняя продолжительность жизни — около 8 лет.
Питание и уход. Правильное питание, вакцинация и отсутствие стресса продлевают жизнь животному.
Стерилизация. Доказано, что стерилизованные собаки живут дольше, так как у них снижается риск онкологических заболеваний.
Как правильно считать возраст собаки?
Ветеринары рекомендуют ориентироваться не на формулу "1 год = 7 лет", а на основные этапы жизни питомца:
Щенок (до 6 месяцев) — быстрый рост и развитие.
Юность (6 месяцев — 2 года) — формирование характера и взрослого организма.
Взрослый возраст (2-6 лет) — период активности и максимального здоровья.
Зрелость (7-10 лет) — первые возрастные изменения.
Пожилой возраст (10+ лет) — снижение активности, потребность в особом уходе.
Гериатрический возраст (старше 13-15 лет) — финальный этап жизни, требующий повышенного внимания.
Как продлить жизнь питомцу?
Ветеринары советуют регулярно проходить осмотры, правильно кормить собаку, следить за её активностью и исключать стрессовые ситуации. Всё это поможет любимцу прожить долгую и счастливую жизнь.
Уточнения
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.