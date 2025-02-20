Собака не бежит к вам, когда вы приходите домой? Это может многое значить

Каждый владелец собаки мечтает о бурной встрече после разлуки. Но реакция питомца бывает непредсказуемой: одни псы буквально сходят с ума от радости, а другие даже не поднимают голову с подушки, услышав звук открывающейся двери.
Некоторые питомцы не могут сдержать эмоций: они бегают кругами, лают, прыгают, а иногда даже ложатся на спину и извиваются от восторга. Другие же не спешат встречать хозяина, вызывая невольные сомнения: а скучал ли он вообще?
Но отсутствие бурной радости вовсе не означает, что собака вас не любит. Причина может быть в её характере или привычках.
Если ваша собака не встречает вас бурными прыжками, не спешите расстраиваться. Возможно, она просто ждёт, когда вы сами подойдёте и уделите ей внимание. Попробуйте позвать питомца, поискать его в любимых местах — и вы увидите, что он всё это время с нетерпением ждал вас.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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