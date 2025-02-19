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Медицинская технология, созданная по образу журавлей: спасение при остановке сердца

1:54
Зоосфера

Канадский журавль — птица, способная ходить по ледяным водоёмам, не замерзая, и поддерживать температуру своих ног. Но как она этого добивается?

Птица над морем
Фото: unsplash.com by Alex Wigan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Птица над морем

Ответ кроется в уникальной системе кровообращения, которая позволяет передавать тепло от артерий, идущих к сердцу, к холодным венам, возвращающим кровь от конечностей. Это позволяет журавлю сохранить тепло даже в самых холодных водах.

Не только канадские журавли обладают такими способностями: журавль-красавка из Восточной Азии, вероятно, тоже использует подобный механизм для сохранения тепла.

Этот природный механизм стал источником вдохновения для ученых, работающих над технологиями для лечения критически больных пациентов.

Система, напоминающая птичи «холодные ноги», была адаптирована в медицине для контроля температуры людей, переживших остановку сердца или тяжелые инфекции.

Используя тонкие пластиковые каналы, которые циркулируют горячую или холодную воду, можно точно регулировать температуру тела пациента. Это помогает избежать перегрева или переохлаждения, что крайне важно в условиях реанимации.

Технология, вдохновленная природой

Этот механизм теплообмена уже активно используется в медицине для спасения жизни. Система позволяет безопасно поддерживать нужную температуру тела пациентов в критических ситуациях.

Мир, вдохновленный природой

Вдохновление природными механизмами не ограничивается журавлями. Мы изучаем, как мир животных помогает развивать новые медицинские технологии: от тактики борьбы с муравьями до инсайтов о долголетии голых землекопов.

Эти исследования могут перевернуть подходы к лечению и спасению жизней.

Уточнения

Журавли (лат. Grus) — род птиц семейства настоящих журавлей, обитающих в Европе, Азии, Северной Америке и Австралии. Все виды так или иначе связаны с водными, главным образом, заболоченными территориями.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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