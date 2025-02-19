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Медведи, которых предала природа: редкий вид вымирает по неожиданной причине

Зоосфера

Апеннинский бурый медведь — один из самых редких подвидов бурого медведя, обитающий в центре Италии. Около 50 особей этого вида остаются в дикой природе, и с каждым годом их количество продолжает сокращаться.

Медвежонок
Фото: nps.gov by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Медвежонок

Однако недавно итальянские учёные обнаружили новую угрозу для этих медведей: генетическую мутацию, которая может стать причиной их вымирания.

Что не так с митохондриями медведей?

Группа учёных из проекта Endemixit, используя новейшие технологии, выявила, что митохондрии этих медведей — маленькие "энергетические станции" клеток — имеют дефект.

Эти митохондрии отвечают за выработку энергии, и их неисправность приводит к накоплению вредных побочных продуктов в организме.

Это словно "разряженная батарейка", что значительно снижает выживаемость медведей, особенно в условиях суровой природы.

"Как будто у них постоянно разряжаются батарейки. Из-за этого им может быть сложнее выживать, особенно в сложных условиях", — объясняет Нунцио Перта, один из исследователей.

Как помочь медведям?

Учёные ищут способы помочь медведям справиться с этим генетическим дефектом. Один из вариантов — изменить их рацион, добавив в него больше натуральных продуктов, таких как ягоды, богатые антиоксидантами. Антиоксиданты помогают бороться с вредными эффектами дефектных митохондрий.

"Понимая молекулярную основу этих генетических проблем, мы надеемся разработать план по защите этих медведей в их естественной среде обитания", — говорит Нунцио Перта.

Уникальные медведи, уникальная проблема

Апеннинский бурый медведь — не просто редкий вид. Это живое доказательство того, как изолированные популяции могут развить уникальные особенности, но в то же время стать уязвимыми из-за ограниченного генетического разнообразия.

Сохранение этих медведей — важная часть охраны природы Италии.

Уточнения

Апеннинский бурый медведь (лат. Ursus arctos marsicanus; итал. L'orso bruno marsicano) — подвид бурого медведя. Обитает в Италии, преимущественно в Апеннинах, на территории нескольких провинций и в национальных парках Апеннино-Тоско-Эмилиано и Абруццо, Лацио и Молизе.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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