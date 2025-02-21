Вы заблуждаетесь: 5 опасных ошибок, которые делают все владельцы собак

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7 ошибок, которые могут повлиять на здоровье вашей собаки

Каждый владелец собаки хочет заботиться о здоровье своего питомца, но даже опытные хозяева часто допускают ошибки, которые могут привести к серьёзным проблемам. Как избежать этих опасных мелочей и правильно заботиться о своём любимце?

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Собака породы такса

Ошибки, которые могут повредить здоровью вашего питомца:

Кости со стола : Многие собаки обожают грызть кости, но это может быть смертельно опасно. Куриные и рыбьи кости легко раскалываются на острые осколки, которые могут повредить кишечник или даже вызвать его перфорацию.

: Многие собаки обожают грызть кости, но это может быть смертельно опасно. Куриные и рыбьи кости легко раскалываются на острые осколки, которые могут повредить кишечник или даже вызвать его перфорацию. Ошейники-антилай : Эти устройства кажутся хорошим решением, но они могут вызвать ожоги на коже собаки и даже повредить её психику. Собаки часто переживают стресс из-за давления на шею.

: Эти устройства кажутся хорошим решением, но они могут вызвать ожоги на коже собаки и даже повредить её психику. Собаки часто переживают стресс из-за давления на шею. Прогулки зимой : Соль и химические реагенты, которыми обрабатывают дороги, могут повредить подушечки лап собаки. Поэтому важно после прогулок мыть лапы питомца, чтобы избежать раздражений и травм.

: Соль и химические реагенты, которыми обрабатывают дороги, могут повредить подушечки лап собаки. Поэтому важно после прогулок мыть лапы питомца, чтобы избежать раздражений и травм. Комнатные растения : Некоторые растения могут быть токсичными для собак. Алоэ, диффенбахия и тюльпаны могут вызвать отравление. Лучше убрать все опасные цветы подальше, чтобы питомец не мог их съесть.

: Некоторые растения могут быть токсичными для собак. Алоэ, диффенбахия и тюльпаны могут вызвать отравление. Лучше убрать все опасные цветы подальше, чтобы питомец не мог их съесть. Питание : Не оставляйте еду в миске на весь день. Это может привести к завороту желудка, особенно у крупных пород. Кроме того, избегайте давать собаке шоколад, виноград и лук — эти продукты токсичны для животных.

: Не оставляйте еду в миске на весь день. Это может привести к завороту желудка, особенно у крупных пород. Кроме того, избегайте давать собаке шоколад, виноград и лук — эти продукты токсичны для животных. Вода : Застоявшаяся вода в миске становится рассадником бактерий. Мойте её каждый день, используя соду, и наливайте фильтрованную воду. Если ваш питомец пьёт из луж, лучше приобрести поилку-фонтанчик, чтобы снизить риск инфекций.

: Застоявшаяся вода в миске становится рассадником бактерий. Мойте её каждый день, используя соду, и наливайте фильтрованную воду. Если ваш питомец пьёт из луж, лучше приобрести поилку-фонтанчик, чтобы снизить риск инфекций. Ядовитые растения на улице : Во время прогулок следите, чтобы собака не ела ядовитые растения, такие как белладонна или наперстянка. Также избегайте травы рядом с дорогами, где могут скапливаться тяжёлые металлы.

: Во время прогулок следите, чтобы собака не ела ядовитые растения, такие как белладонна или наперстянка. Также избегайте травы рядом с дорогами, где могут скапливаться тяжёлые металлы. Вакцинация и ветеринарные осмотры: Даже если ваша собака не контактирует с другими животными, регулярные прививки и осмотры у ветеринара необходимы для защиты от болезней.

Как правильно кормить собаку:

Забудьте миф о том, что собакам нужно только мясо. В их рационе должны быть овощи, крупы и витамины. Лучше готовить еду самостоятельно или выбирать корма с пометкой "холистик", чтобы исключить химические добавки. Не перекармливайте питомца: ожирение сокращает его жизнь на 2-3 года.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить здоровье и долгую жизнь своей собаке.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



