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Боксёры, хаски и овчарки: кинологи обнажили недостатки этих популярных пород

1:32
Зоосфера

В подкасте Caffeine and Canine британские кинологи И. Кирк и Д. Морган поделились мнением о трёх популярных породах собак — сибирских хаски, боксерах и немецких овчарках. В своём обсуждении они выразили довольно резкие суждения.

Хаски
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Хаски

Когда речь зашла о сибирских хаски, Морган не скрывал своего раздражения по поводу этой породы. Он отметил, что с хаски трудно найти общий язык, а Кирк добавил, что дрессировка этих собак представляет собой настоящую проблему. По его словам, хаски очень упрямы и не всегда поддаются воспитанию.

Что касается боксёров, Морган признал, что они забавные, но при этом часто ведут себя неразумно. Кирк, в свою очередь, признался, что ему не встречались боксеры, которых можно было бы назвать умными. Оказавшись под прицелом критики, эта порода в их глазах выглядит далеко не идеальной.

Немецкие овчарки также не обошлись без критики. Морган назвал их самыми сложными в плане поведения среди всех собак, которых он когда-либо встречал. Однако он также подчеркнул, что овчарки обладают высоким интеллектом и потенциалом. Кирк добавил, что хотя овчарки могут проявлять трудности в поведении, при правильной дрессировке они становятся верными и преданными спутниками. Но, как отметил Морган, без должного воспитания эта порода может стать агрессивной.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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