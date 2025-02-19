Мейн-куны: как идеальная кошка превращается в источник проблем

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Мейн-куны: мечта или кошмар в шерсти

Мейн-куны - это не просто кошки, а настоящие гиганты с характером. Их величественная внешность и загадочные морды делают их настоящими звёздами соцсетей, но, как и в любом сказочном персонаже, за этим кроется не только волшебство.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот

Ветеринар Джек Айербе из США признаётся: "Если бы люди знали, на что подписываются, спрос на породу упал бы на 90%". И действительно, не всё так идеально, как кажется.

1. Размер имеет значение

Взрослый мейн-кун весит столько, сколько ребёнок 5 лет — 10-12 кг! Это не просто кот, а пушистый дог. Каждый его прыжок может обернуться катастрофой для вашего интерьера. А если вы хотите погладить такого гиганта, вам нужно будет задирать голову. И не забывайте о переноске — она будет весить как чемодан.

2. Болезни гигантов

Здоровье этих питомцев — серьёзный вопрос. У мейн-кунов есть предрасположенность к серьёзным заболеваниям, таким как гипертрофическая кардиомиопатия (порок сердца) и спинально-мышечная атрофия (болезнь мышц). Лечение может обойтись в круглую сумму, и это важно учитывать, прежде чем принять решение о заводе такого питомца.

3. Шумные соседи

Если вы не готовы терпеть громкие звуки, возможно, мейн-кун — не для вас. Эти кошки издают звуки, напоминающие стадо чаек! Утром они могут просить еду, днём — требовать внимания, а ночью — устраивать настоящий концерт. Если оставить их в одиночестве, они вполне могут разнести ваш дом. От штор до дивана — они не знают границ.

4. Шерсть, которая везде

Готовьтесь к тому, что шерсть будет всюду — в чашке кофе, на одежде, в обуви и даже в паспорте. Мейн-куны линяют активно, а их пушистая шерсть требует ежедневного ухода. Без вычёсывания они могут стать похожими на бездомного йети.

5. Умнее многих людей

Если вам не нравится, когда питомец ведёт себя как ребёнок, который всё понимает и знает, будьте готовы. Мейн-куны — невероятно умные кошки. Они могут открыть холодильник, включить воду в раковине или даже выкинуть ваш телефон в унитаз, если решат, что это отвлекает вас от них.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



