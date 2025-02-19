Потеря слуха у кошек: причины, симптомы и что делать

5:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки обладают потрясающим слухом, который помогает им ориентироваться в пространстве и реагировать на малейшие звуки. Однако не все пушистые питомцы могут похвастаться безупречным слухом. Некоторые рождаются глухими, а другие теряют способность слышать с возрастом или из-за болезней. Это не приговор, но владельцам важно вовремя распознать проблему и создать комфортные условия для жизни питомца.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Кошка и ребёнок

Как определить, что кошка потеряла слух

Здоровые кошки могут улавливать звуки, которые недоступны человеку. Если питомец перестал реагировать на привычные шумы, это повод задуматься. Обратите внимание на следующие признаки:

Кошка не встречает вас при входе в комнату, хотя раньше делала это.

Не реагирует на громкие звуки (пылесос, звонок в дверь, падение предметов).

Начинает громче мяукать.

Спит дольше и не просыпается при шуме.

Больше полагается на обоняние и тактильные ощущения.

Плохо ориентируется в пространстве, особенно если глухота наступила внезапно.

Если вы заметили один или несколько этих признаков, стоит проверить слух питомца.

Основные причины потери слуха

Глухота может быть врождённой или приобретённой. Рассмотрим ключевые факторы:

1. Генетическая предрасположенность

Некоторые кошки рождаются глухими из-за мутации гена. Чаще всего это касается белых кошек с голубыми глазами. Среди пород в группе риска:

Турецкая ангора

Персидская кошка

Шотландская вислоухая

Ориентальная короткошёрстная

Девон-рекс

Мейн-кун

2. Возрастные изменения

С годами у кошек могут ухудшаться слуховые функции из-за дегенерации тканей внутреннего уха. Процесс происходит постепенно, поэтому заметить изменения не всегда легко.

3. Воспалительные заболевания и инфекции

Ключевые заболевания, которые могут привести к потере слуха:

Отиты (бактериальные, грибковые, аллергические) — поражают наружное, среднее и внутреннее ухо.

Хронические воспаления могут повредить слуховой нерв.

Вирусные инфекции (кошачий герпесвирус, кальцивироз, панлейкопения) — могут вызвать осложнения.

Опухоли в слуховом проходе или мозге.

Травмы головы, в том числе черепно-мозговые повреждения.

Неврологические заболевания (неврит слухового нерва, инсульты, дегенеративные изменения мозга).

Ототоксичные препараты (например, антибиотики-аминогликозиды) могут негативно повлиять на слух.

Как проверить слух у кошки в домашних условиях

Если вам кажется, что кошка перестала слышать, попробуйте следующие тесты:

Неожиданный звук — хлопните в ладоши за спиной кошки. Если нет реакции, это тревожный знак.

— хлопните в ладоши за спиной кошки. Если нет реакции, это тревожный знак. Высокочастотные звуки — используйте пищащую игрушку или ультразвуковое приложение.

— используйте пищащую игрушку или ультразвуковое приложение. Громкие шумы — включите пылесос или фен и посмотрите на реакцию.

— включите пылесос или фен и посмотрите на реакцию. Вибрация — постучите ногой по полу, кошка может почувствовать вибрацию, но не услышать звук.

— постучите ногой по полу, кошка может почувствовать вибрацию, но не услышать звук. Голос — позовите кошку разными тонами, включая шёпот.

Если реакции на звуки нет или она ослаблена, обратитесь к ветеринару.

Диагностика в ветеринарной клинике

Ветеринар проведёт отоскопию (осмотр ушного канала) и, при необходимости, назначит дополнительные исследования:

Рентген, КТ или МРТ — при подозрении на опухоли или повреждения внутреннего уха.

— при подозрении на опухоли или повреждения внутреннего уха. Тест на вызванные слуховые потенциалы (BAER-тест) — определяет, реагирует ли слуховой нерв на звуковые сигналы.

— определяет, реагирует ли слуховой нерв на звуковые сигналы. Лабораторные анализы — при инфекциях или воспалительных процессах.

Методы лечения

Лечение зависит от причины глухоты. Возможные методы:

Антибиотики, противогрибковые и антипаразитарные препараты при инфекциях.

Противовоспалительные средства при аллергических процессах.

Хирургическое вмешательство при опухолях или полипах.

При врождённой глухоте вернуть слух невозможно, но адаптация питомца сделает его жизнь комфортной.

Как ухаживать за глухой кошкой

Если питомец потерял слух, ему потребуется особый уход:

Безопасность — не выпускайте кошку на улицу без присмотра.

— не выпускайте кошку на улицу без присмотра. Визуальные сигналы — используйте жесты для общения.

— используйте жесты для общения. Комфортная среда — не переставляйте мебель, чтобы кошка не терялась в пространстве.

— не переставляйте мебель, чтобы кошка не терялась в пространстве. Игры и активность — выбирайте игрушки, которые движутся или вибрируют.

Глухота у кошек — не катастрофа, а особенность, с которой можно жить. Главное — вовремя заметить изменения, провести диагностику и скорректировать уход. При должной заботе глухая кошка может быть счастливой и вести полноценную жизнь.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

