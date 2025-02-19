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Неожиданные места, где ночуют бездомные кошки: они настоящие мастера выживания

4:31
Зоосфера » Кошки

Кошки — прирождённые исследователи, которые умудряются находить самые неожиданные места для сна. Жизнь на улице делает их настоящими мастерами выживания, вынуждая искать укромные уголки, где можно спрятаться от холода, опасностей и посторонних глаз. Где же чаще всего находят приют эти независимые создания? Разберёмся!

Кошка в коробке
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка в коробке

1. Заброшенные здания и чердаки: крепости для бездомных котов

Старые дома, пустующие постройки и чердаки — идеальные убежища для уличных кошек. Здесь мало людей, что создаёт ощущение безопасности. К тому же чердачные помещения задерживают дневное тепло, позволяя животным комфортно отдыхать даже зимой.

Ещё один плюс — крыши и балки чердаков нередко становятся местом обитания птиц, что делает такие убежища не только тёплыми, но и перспективными с точки зрения пропитания. Однако есть и риски: аварийные постройки могут обрушиться, а доступ в такие укрытия иногда неожиданно перекрывают люди. Тем не менее кошки быстро адаптируются и находят новые пути внутрь.

2. Подвалы и подъезды: уют и стабильная температура

В многоквартирных домах подвал — одно из самых тёплых мест, где уличные кошки могут скрыться от непогоды и холода. Здесь всегда относительно стабильная температура, а доступ для крупных хищников затруднён. Кошки проникают внутрь через вентиляционные отверстия и щели, находя безопасное место для сна.

Однако не всё так просто: в некоторых городах управляющие компании блокируют входы в подвалы, лишая животных привычных убежищ. В таких случаях кошки вынуждены искать новые укромные уголки.

3. Дворовые укрытия: коробки, лестницы и мусорные баки

Во дворах кошки находят немало удобных мест для отдыха:

  • Картонные коробки. Простое и доступное убежище, защищающее от ветра и дождя.
  • Пространство под лестницами или крыльцом. Здесь тепло, сухо и есть защита от осадков.
  • Мусорные баки и контейнерные площадки. Кошки могут использовать мягкие мешки и коробки для сна. Однако здесь их подстерегают опасности: крысы, конкурирующие за пищу, и собаки, которые могут атаковать.

4. Парки и зелёные зоны: природные укрытия

Кошки не теряют охотничьи инстинкты, даже живя в городах. В парках, скверах и лесополосах они находят уютные уголки среди густой травы, под корнями деревьев или в дуплах. Здесь есть и потенциальная добыча — мыши и другие мелкие животные. Однако в холодное время года такие укрытия теряют свою привлекательность из-за низких температур и высокой влажности.

5. Под автомобилями: тепло, но смертельный риск

Зимой кошки ищут тепло, и припаркованные машины становятся для них идеальным местом. Животные залезают под капот или прячутся вблизи колёс, наслаждаясь остаточным теплом двигателя. Но это опасно: заведение машины может стать смертельной ловушкой для спящего кота. Поэтому водителям стоит перед запуском двигателя стучать по капоту или осматривать машину.

6. Теплотрассы и вентиляционные шахты: горячие точки города

В холодное время года кошки ищут любые источники тепла. Одними из самых популярных мест становятся теплотрассы — трубы с горячей водой, проходящие по жилым кварталам. Они дают не только тепло, но и защиту от ветра.

Также кошки могут пробираться в вентиляционные шахты, где циркуляция воздуха создаёт комфортные условия. Однако такие места ненадёжны: доступ к ним может быть неожиданно перекрыт во время ремонта.

Уличные кошки — настоящие эксперты по поиску укрытий. Они находят себе приют в заброшенных домах, подвалах, парках и даже под автомобилями. Однако никакое укрытие не заменит им тёплого дома и заботы.

Если вам встретилась бездомная кошка, подумайте: возможно, именно вы сможете помочь ей найти настоящее убежище, где не нужно будет выживать.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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