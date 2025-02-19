Как поговорить с собакой? Учёные назвали удивительный способ

Ветеринары из Венского университета рассказали, как с помощью простого способа можно поговорить с собакой.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Собака породы Сиба- ину

Питомец точно будет выполнять ваши команды благодаря этому методу. Издание Proceedings of the Royal Society пишет, что комбинация указательного жеста и пристального взгляда на предмет — самая эффективная стратегия для привлечения внимания питомца.

Во время эксперимента ветеринары использовали шлемы с функцией отслеживания движения глаз, чтобы наблюдать за реакцией собак на разные сигналы.

20 собак разных пород, включая стаффордширских терьеров, австралийских овчарок и пуделей, приняли участие в исследовании.

Учёные проверили несколько методов, и только этот вариант оказался самым успешным.

Уточнения

Ветерина́р (лат. veterinarius — «касающийся рабочего скота») — специалист с высшим (ветеринарный врач) или средним специальным (ветеринарный фельдшер) образованием, занимающийся лечением животных (ветеринарией) и сопутствующими обязанностями.

