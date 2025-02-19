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Как понять, что кошке скучно дома? Обратите внимание на эти признаки

1:09
Зоосфера

Если кошку оставить одну в доме, животному может не хватать общения. Как и собаки, кошки склонны к развитию вредных привычек. Если им становится скучно, они могут выражать свою скуку довольно деструктивными способами.

Кошка
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Кошка

Например, поцарапать мебель или обои. Это значит, что вашему питомцу нечего делать и он ищет развлечений. Кроме того, скука кошки может вызвать стресс и беспокойство у животного.

Ваш питомец также может начать переедать из-за скуки. Если у вашей кошки проявляются какие-либо значительные или резкие изменения аппетита, вам следует отвезти ее к ветеринару. Это гарантирует, что нет никаких медицинских причин для изменения ее поведения.

Одним из распространенных признаков того, что кошке скучно, является агрессия по отношению к другим домашним животным. Например, драки, погони или попадание в неприятности с другими животными, будь то кошки или собаки. Ваша кошка, скорее всего, пытается найти активность и стимуляцию везде, где это возможно.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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