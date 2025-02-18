У вашей собаки появились блохи? Вот что нужно сделать в первую очередь

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Признаки блох могут включать зуд, расчесы, выпадение шерсти, а также красные и больные пятна вокруг нижней части спины или основания хвоста.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Такса и хозяйка

Вы также можете заметить блошиную грязь (технически фекалии блох) и увидеть самих блох. Блохи обычно живут в коврах, складках ткани, мягкой мебели, щелях пола, за плинтусами и других труднодоступных местах дома.

Сколько живут блохи на собаке

Вопреки распространенному мнению, блохи живут недолго. Более того, естественный жизненный цикл блох значительно сокращается условиями окружающей среды, которые не всегда для них благоприятны. Средняя продолжительность жизни кровососущего насекомого составляет не более 3 месяцев, и это в идеальной среде обитания.

Как быстро избавиться от блох на собаке

Простой способ избавиться от кровососов — распылить спрей от блох на загривок. Они исчезнут с шерсти вашего питомца на срок до 4 недель.

Метод имеет противопоказания. Из-за токсичных веществ спреи нельзя использовать щенкам и кормящим собакам.

Чтобы избавиться от блох, используйте масла цитрусовых, эвкалипта, хвойных и чайного дерева. Их запах отпугивает паразитов. Масла наносят как на шерсть собаки, так и добавляют в воду при купании.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



