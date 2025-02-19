Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Устали от борьбы с густыми волосами? Эти 7 стрижек вас спасут
Бывшая жена Моргенштерна* раскрыла причины госпитализации
Слоёный, нежный, тает во рту: готовим идеальный Наполеон по бабушкиному рецепту
Нюша заинтриговала обещанием сняться в кино
Коварная цифровая подмена: вирус маскируется под обновление Госуслуг и крадет данные
Бабушка всегда готовила форшмак, а теперь я знаю, почему он так полезен
Без разводов и царапин: секреты использования микрофибры для авто
Фаворитка Киркорова заявила о новом романе с русским Джастином Бибером
Макс Корж отказался от выступлений в России: куда пропал и чем занимается рэпер

Если ваша кошка царапает диван — она не виновата! Просто исправьте эту ошибку

2:04
Зоосфера

Чем раньше в доме появятся все необходимые аксессуары для питомца, тем быстрее он к ним привыкнет. Лоток, миска и когтеточка должны быть готовы к моменту, когда котёнок переступит порог вашего дома. Всё остальное — по желанию.

Кошка на кровати
Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кошка на кровати

Но просто купить когтеточку мало — нужно, чтобы кошка начала ею пользоваться. Как сделать это без стресса для питомца?

С чего начать

  1. Выберите правильное место. Кошки предпочитают точить когти там, где они часто отдыхают или проводят время. Разместите когтеточку рядом с их любимым местом, но так, чтобы она не мешала домочадцам.

  2. Учитывайте характер питомца. Кошки разных пород и темпераментов предпочитают разные материалы: одни любят мягкие поверхности, другие — жёсткие. Если ваш питомец игнорирует новую когтеточку, возможно, ему не нравится её фактура.

  3. Если в доме несколько кошек, одной когтеточки может быть недостаточно. Чтобы избежать конкуренции и конфликтов, обеспечьте каждую кошку собственным местом для заточки когтей.

Как приучить кошку к когтеточке

Используйте запахи. Обработайте когтеточку валерианой или кошачьей мятой — это привлечёт внимание питомца.

Сделайте мебель "непривлекательной". Если кошка привыкла точить когти о диван или обои, обработайте их специальными отпугивающими средствами. Тогда животному придётся искать новое место для своих природных потребностей — и когтеточка окажется как раз кстати.

Поощряйте питомца. Каждый раз, когда кошка использует когтеточку, хвалите её и угощайте любимым лакомством.

Не наказывайте за ошибки. Если животное продолжает драть мебель, не кричите и не убирайте когтеточку. Освоение нового навыка требует времени.

Системный подход и терпение помогут питомцу быстрее привыкнуть к когтеточке — и ваша мебель останется в безопасности!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Здоровье
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут Аудио 
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Садоводство, цветоводство
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству Аудио 
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Еда и рецепты
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой Аудио 
Популярное
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ

Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?

Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать
ГУР Украины: в РФ началось серийное производство реактивного дрона Герань-3 Дмитрий Плотников Острослов, шпион, гуляка — этот человек знал секреты английского двора Игорь Буккер В театре Всеволода Шиловского выходит премьера о суровых 90-х и миллиардере-негодяе Анжела Якубовская
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды
Последние материалы
Устали от борьбы с густыми волосами? Эти 7 стрижек вас спасут
Бывшая жена Моргенштерна* раскрыла причины госпитализации
Слоёный, нежный, тает во рту: готовим идеальный Наполеон по бабушкиному рецепту
Нюша заинтриговала обещанием сняться в кино
Коварная цифровая подмена: вирус маскируется под обновление Госуслуг и крадет данные
Бабушка всегда готовила форшмак, а теперь я знаю, почему он так полезен
Без разводов и царапин: секреты использования микрофибры для авто
The Daily Reckoning: Россия удачно обменяла доллары на золото
Фаворитка Киркорова заявила о новом романе с русским Джастином Бибером
Макс Корж отказался от выступлений в России: куда пропал и чем занимается рэпер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.