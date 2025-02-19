Если ваша кошка царапает диван — она не виновата! Просто исправьте эту ошибку

2:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Чем раньше в доме появятся все необходимые аксессуары для питомца, тем быстрее он к ним привыкнет. Лоток, миска и когтеточка должны быть готовы к моменту, когда котёнок переступит порог вашего дома. Всё остальное — по желанию.

Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кошка на кровати

Но просто купить когтеточку мало — нужно, чтобы кошка начала ею пользоваться. Как сделать это без стресса для питомца?

С чего начать

Выберите правильное место. Кошки предпочитают точить когти там, где они часто отдыхают или проводят время. Разместите когтеточку рядом с их любимым местом, но так, чтобы она не мешала домочадцам. Учитывайте характер питомца. Кошки разных пород и темпераментов предпочитают разные материалы: одни любят мягкие поверхности, другие — жёсткие. Если ваш питомец игнорирует новую когтеточку, возможно, ему не нравится её фактура. Если в доме несколько кошек, одной когтеточки может быть недостаточно. Чтобы избежать конкуренции и конфликтов, обеспечьте каждую кошку собственным местом для заточки когтей.

Как приучить кошку к когтеточке

Используйте запахи. Обработайте когтеточку валерианой или кошачьей мятой — это привлечёт внимание питомца.

Сделайте мебель "непривлекательной". Если кошка привыкла точить когти о диван или обои, обработайте их специальными отпугивающими средствами. Тогда животному придётся искать новое место для своих природных потребностей — и когтеточка окажется как раз кстати.

Поощряйте питомца. Каждый раз, когда кошка использует когтеточку, хвалите её и угощайте любимым лакомством.

Не наказывайте за ошибки. Если животное продолжает драть мебель, не кричите и не убирайте когтеточку. Освоение нового навыка требует времени.

Системный подход и терпение помогут питомцу быстрее привыкнуть к когтеточке — и ваша мебель останется в безопасности!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

