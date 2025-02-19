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Кошка вдруг стала невыносимой? Есть одна вещь, которая бесит её больше всего

3:37
Зоосфера

Если питомец внезапно начал царапать мебель, игнорировать лоток или вести себя агрессивно, не спешите его ругать. За таким поведением часто скрываются стресс, дискомфорт или проблемы со здоровьем. Разбираемся, какие ошибки хозяев могут привести к неприятным сюрпризам и как их исправить.

Мейн-кун
Фото: openverse.org by ~Sage~, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
Мейн-кун

Лоток и наполнитель: не всё так просто

Закрытый лоток с крышкой может вызывать у кошек чувство тревоги — инстинкты не позволяют им заходить в тесное помещение, где они не видят возможные угрозы. Если животное игнорирует туалет, попробуйте открытую модель.

Наполнители с ароматизаторами тоже не лучший вариант. Чувствительное обоняние кошек раздражает сильный запах, и они начинают искать более комфортное место. Оптимальное решение — нейтральные варианты из глины или силикагеля.

Опасные корма: враг номер один

Дешёвые кошачьи консервы, особенно рыбные, часто содержат переработанные кости и кожу, которые не усваиваются организмом. Настоящий кошачий рацион должен включать не менее 80% мяса. Если в составе на первых позициях значатся злаки, такой корм не принесёт питомцу пользы.

Почему кошка отказывается есть?

Многие хозяева не знают, что кошки терпеть не могут грязные миски. Остатки еды окисляются, из-за чего животное может даже отказаться от пищи. Лучшая привычка — мыть посуду после каждого приёма пищи.

Вылизывает себя до залысин? Это не просто чистоплотность

Если кошка постоянно вылизывает шерсть, пока не появляются залысины, это тревожный сигнал. Такое поведение может быть вызвано стрессом от одиночества или аллергией на бытовую химию. Попробуйте использовать гипоаллергенные моющие средства и установите в доме диффузор с феромонами — он помогает снизить тревожность.

Кошка мстит? На самом деле, она защищает свою территорию

Метка территории — это не попытка насолить хозяину, а ответ на угрозу. Если вы общались с другими животными и принесли чужой запах, кошка может начать гадить в постель, чтобы перебить аромат конкурента. В таких случаях помогают специальные феромонные спреи.

А если питомец царапает дверные косяки или мебель, дело не в его вредности — ему просто негде точить когти. Установите вертикальные когтеточки рядом с его любимыми местами.

Как снять агрессию у кошки?

Одна из главных причин агрессивного поведения — скука. Кошке жизненно необходимо охотиться и исследовать территорию. Если питомец скучает, он становится раздражительным.

Что делать?

— Интерактивные игрушки-головоломки помогут занять кошку. Можно даже сделать их самостоятельно: спрятать лакомство в картонную коробку с отверстиями.
— Ежедневно уделяйте 15 минут на игру в охоту — это поможет питомцу сбросить напряжение.
— Обустройте "вертикальное пространство" — кошки обожают наблюдать за миром с высоты. Полки, подвесные лежанки или даже место на шкафу станут идеальным укрытием.

Главное правило: не кричите на кошку!

Кошки не понимают наказаний, но отлично запоминают обиды. Если вы будете на неё кричать, она не изменит поведение, а начнёт мстить исподтишка. Лучше понять причину проблемы и решить её без стресса для питомца.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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