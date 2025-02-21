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Перхоть у собаки: как избежать ошибки и не пропустить серьёзное заболевание

2:10
Зоосфера

Перхоть у собаки: что делать, если она появилась

Если на шерсти вашего питомца появились белые хлопья, это может стать поводом для беспокойства. Не стоит паниковать — перхоть у собак довольно часто встречается, и причин для её появления много.

Собака
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Причины перхоти

Одной из главных причин становится сухость кожи. Это особенно актуально в отопительный сезон, когда воздух в квартире слишком сухой. Частые купания с использованием неподобающих шампуней или неправильное питание также могут провоцировать сухость и перхоть. Но стоит помнить, что белые хлопья могут сигнализировать и о других проблемах: аллергиях, грибковых инфекциях (например, себорея), гормональных нарушениях и даже стрессах.

Что делать:

  • Посетить ветеринара. Это обязательный шаг, чтобы исключить серьёзные заболевания. Доктор поможет точно определить причину перхоти и назначит лечение.

  • Пересмотрите рацион. Убедитесь, что ваш питомец получает достаточно омега-3 и омега-6 жирных кислот, которые способствуют здоровью кожи и шерсти. Добавьте в корм рыбий жир или специальные добавки, если это необходимо.

  • Выбор шампуня. Используйте средства для собак с чувствительной кожей, которые помогут сохранить баланс кожи. Часто мыть собаку не стоит — это может только ухудшить ситуацию.

  • Регулярное расчёсывание. Собаки с перхотью особенно нуждаются в этом, чтобы естественные масла равномерно распределялись по коже, а отмершие частички удалялись.

  • Увлажнение воздуха. В условиях сухости воздуха лучше использовать увлажнитель. Это полезно не только для собаки, но и для вас.

  • Профилактика от паразитов. Даже если блохи или клещи не видны, регулярная обработка питомца поможет избежать множества проблем.

Если все эти меры не принесут результата, обратитесь к ветеринару повторно. Возможно, потребуется дополнительное лечение или диагностика.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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