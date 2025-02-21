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Не всё дорогое — хорошее: как дешёвые корма часто оказываются лучше кормов премиум-класса

2:54
Зоосфера

Цена не всегда равна качеству: правда о дорогих кормах для домашних животных

Сколько стоит корм для вашего питомца? Думаете, что дорогие корма — это всегда лучше? На самом деле, высокая цена не всегда гарантирует качество. Эксперты бьют тревогу, раскрывая не самые приятные факты о популярных продуктах для животных.

Кошка ест
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка ест

Почему дешёвые корма могут быть безопаснее дорогих

Многие владельцы домашних животных уверены, что корма премиум-класса всегда лучше. Однако расследования показывают, что дорогие корма порой оказываются подделками, а в их составе можно найти опасные вещества. Например, в одном из случаев обнаружили следы антибиотиков в корме «супер премиум» класса, что вызывает серьёзные опасения.

Кроме того, лабораторные исследования показали, что в дешёвых кормах часто используются усилители вкуса, такие как глутамат натрия, что делает продукт более привлекательным для животных. Это, в свою очередь, приводит к тому, что питомцы начинают игнорировать натуральные продукты и привыкать к химическим добавкам.

Скрытые проблемы дорогих кормов

Не стоит слепо доверять упаковке с ярким логотипом и обещаниями на каждом шагу. В некоторых случаях под видом качественного корма продают подделки. Нередко крупные торговые сети продают просроченные корма, перебив срок годности лазером, что явно ставит под угрозу здоровье питомцев.

Особое внимание стоит уделить кормам с пометкой «без зерна». Как выяснилось, в таких кормах могут использоваться бобовые, вызывающие вздутие у животных. В некоторых случаях это приводит к серьёзным заболеваниям, как показали исследования в США.

Как выбрать безопасный корм для питомца

Чтобы не попасться на уловки производителей, важно внимательно изучать состав. Лучше всего выбирать корма с пометкой «полнорационный». Также следите за сроком годности и внимательно проверяйте упаковку — на подделках часто встречаются дефекты или нечитаемые символы.

Если на упаковке указаны слишком расплывчатые термины, такие как «мясо птицы» или «рыба», это может свидетельствовать о низком качестве продукта. Предпочтительнее выбирать корма с более конкретными ингредиентами, такими как «лосось» или «мясо утки».

Что нужно помнить при покупке корма для питомцев

Не забывайте, что дешёвые корма могут быть не только безопаснее дорогих, но и полезнее для вашего питомца. Следите за составом, выбирайте качественные продукты и проверяйте информацию на упаковке, чтобы не попасть в ловушку маркетинга.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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