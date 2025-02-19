5 собак с тёмным прошлым, которых нельзя держать в доме: откроется страшная правда

2:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Они выглядят мило, но могут быть опасными: топ-5 собак с тёмным прошлым

Многие собаки завоевали популярность в социальных сетях благодаря своим милым мордочкам. Однако история некоторых из них далеко не так безобидна, как может показаться на первый взгляд. От Норвегии до Австралии все чаще усиливаются запреты на содержание этих пород.

Фото: flickr is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic Американский питбультерьер

Кто же эти питомцы с тёмной репутацией, ставшие настоящим кошмаром для общества:

1. Питбули — опасные любимцы

Питбули занимают первое место в списке собак с самым тёмнымтемнымтемным прошлым. В Великобритании и ряде других стран они под запретом. Причина кроется в ужасной статистике: почти 65% смертельных нападений в США — это результат атаки питбулей.

Однако важнее понять, что не сами собаки виноваты в агрессивном поведении, а миф, который был распространён в 90-х. Тот самый миф о "друзьях для детей" привёл к массовому привлеканию неопытных владельцев. Итог — тысячные случаи покушений и бесконечные стереотипы о породе.

2. Тоса-ину — порода для боёв

Тоса-ину была выведена для боев, которые до недавнего времени оставались легальными в Японии. Эти собаки способны терпеть болевые ощущения и обладают неимоверной выносливостью. В Норвегии и Дании они под запретом, после нескольких случаев нападений на полицейских собак, где тоса-ину не останавливались даже под огнем.

3. Аргентинские доги — жестокие охотники

Аргентинский дог был выведен для охоты на пум. Но в условиях городов они начинают воспринимать велосипедистов и бегунов как свою добычу. В результате такие встречи часто заканчиваются трагически.

4. Бандог — тюремный охранник

Бандог — это гибрид мастифа и питбуля, специально выведенный для охраны тюрем. Эти собаки обучены атаковать по команде. В некоторых странах разведение бандогов считается уголовным преступлением. Истории, когда бандог, перепрыгнув забор в 3 метра, нападал на людей, подтверждают, что порода может быть очень опасной.

5. Маламуты — пушистые, но опасные

Маламуты кажутся совершенно безобидными и даже милыми собаками. Однако их стайный инстинкт может превращать их в угрозу для окружающих. Зафиксированы случаи нападений стаи маламутов на оленей и даже на туристов.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



