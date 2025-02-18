Пёс лает на пустоту: 7 пугающих доказательств, что собаки могут ощущать потусторонний мир

Учёные доказали: собаки могут видеть призраков: вот 7 пугающих фактов

Вы когда-нибудь замечали, как ваша собака лает в пустую комнату или преследует что-то невидимое? Возможно, она действительно видит то, что недоступно нашему взгляду.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Собака Русский той - терьер

Сенсационное открытие: собаки улавливают невидимые изменения

Исследователи из Стэнфордского университета выдвинули гипотезу, что собаки способны воспринимать изменения в электромагнитных полях, которые человек не ощущает. Это может объяснить, почему собаки так чутко реагируют на приближение грозы или землетрясений. "Они могут чувствовать то, что мы не способны заметить", — говорит геофизик Майкл Хесс.

Потусторонний мир: что говорят древние верования

Во многих культурах собаки традиционно считаются связующим звеном между мирами живых и мёртвых. Например, в Мексике считается, что порода ксолоитцкуинтли сопровождает души умерших на пути в иной мир. Современные случаи тоже впечатляют и оставляют вопросы.

Загадочный случай из Воронежа

Один из таких случаев произошёл в Воронеже. Хозяйка лабрадора Анна заметила, что её пёс каждый вечер лает на угол комнаты. Позже в этом месте была найдена старая фотография прежней владелицы дома. Как объяснить такую реакцию животного?

Скептики против теории о призраках

Не все учёные верят в мистическое объяснение. Доктор Джеймс Серпелл из Кембриджа утверждает, что собаки могут реагировать на инфразвук, который возникает от техники или природных явлений. Эти звуки, которых мы не слышим, могут провоцировать необычное поведение.

Пример, который трудно объяснить

Тем не менее, даже скептики признают, что некоторые события не поддаются рациональному объяснению. В 2019 году пёс по имени Бакс из Огайо три дня выл у шкафа, а вскоре там обнаружили замурованную кошку, которая выжила без еды и воды. Сложно объяснить, что заставило пса так долго оставаться у этого места.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



