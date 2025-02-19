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Как приручить декоративную крысу и сделать её ручной

4:26
Зоосфера

Декоративные крысы — ласковые, умные и очень социальные питомцы, которые быстро привязываются к человеку. Их содержание не требует сложного ухода, но есть важные нюансы, которые нужно учитывать перед покупкой.

Декоративная крыса
Фото: https://www.freepik.com
Декоративная крыса

Основные характеристики домашних крыс

  • Продолжительность жизни: 2-2,5 года.
  • Вес: 150-500 г в зависимости от породы.
  • Температура тела: 37-40°C.
  • Сердцебиение: до 400 ударов в минуту.
  • Половое созревание: 1,5 месяца.
  • Беременность: 20-23 дня.
  • Отлучение крысят от матери: через 3 недели.

Белые крысы-альбиносы практически не видят, поэтому для них важно организовать затемнённое место.

Сколько крыс лучше заводить?

Крысы — социальные животные, которым необходимо общение. Можно содержать одну крысу, но тогда она потребует больше внимания со стороны хозяина.

Возможные варианты:

  • Одна крыса — подойдёт тем, кто готов уделять питомцу много времени.
  • Пара однополых крыс — если это самцы, возможны драки, но обычно животные дружелюбны. Самки более спокойны.
  • Разнополая пара — неизбежно появится потомство, к этому нужно быть готовым.
  • Группа крыс — возможны вспышки болезней, стычки за доминирование.

Оптимальный вариант для начинающих — одна крыса или пара самок.

Как выбрать клетку для декоративных крыс

  • Размер: минимум 60x40x60 см на одну или две крысы.
  • Прутья: зазор не более 1,2 см, чтобы крыса не сбежала.
  • Поддон: пластиковый, с высокими бортиками для удержания наполнителя.
  • Конструкция: желательно с несколькими уровнями, дверцами для удобства уборки.
  • Покрытие прутьев: эмаль, порошковая краска или цинк без сколов и ржавчины.

Обустройство клетки

  • Наполнитель: кукурузный (лучший вариант), бумажный или измельчённые салфетки. Опилки вызывают аллергию.
  • Миски: с креплением к прутьям, для влажного корма — напольные.
  • Поилка: ниппельная, удобна в использовании.
  • Домик: крысы любят уединяться, можно подвесить или поставить внизу.
  • Гамак: полезный аксессуар, крысы его обожают.
  • Туалет: крысы чистоплотны, легко приучаются к лотку.
  • Игрушки: лестницы, тоннели, канаты, колёса (только без перекладин, чтобы не травмировать хвост).

Кормление декоративных крыс

Основные продукты:

  • Крупы: гречка, ячмень, кукуруза.
  • Семена и орехи: подсолнуха, тыквы, пророщенные зёрна.
  • Кисломолочные продукты: творог, натуральный йогурт, кефир.
  • Белок: варёное мясо птицы, рыба, яйца.
  • Овощи и фрукты: морковь, яблоки, ягоды.

Запрещённые продукты:

  • Жареное мясо, сладости, выпечка.
  • Белокочанная капуста, незрелые бананы.
  • Острая и солёная пища.

Вода должна быть всегда в свободном доступе.

Уход за декоративной крысой

  • Место для клетки: тёплое, без сквозняков.
  • Ежедневный уход: чистка мисок, поилки, замена влажного наполнителя.
  • Генеральная уборка: раз в 1-2 недели с дезинфекцией.
  • Купание: только в случае сильного загрязнения, с использованием специальных шампуней.
  • Стрижка когтей: по мере необходимости.

Размножение декоративных крыс

Минимальный возраст для спаривания — 5 месяцев. Беременная самка требует повышенного внимания и калорийного питания.

Основные этапы:

  • Перед родами нужно убрать лишние аксессуары из клетки.
  • В одном помёте обычно 9-12 крысят.
  • Самка кормит потомство около 3 недель.
  • Крысята начинают видеть к 2 неделе жизни.

Стоит ли заводить декоративную крысу?

Крысы — преданные и ласковые питомцы, способные узнавать хозяина и даже откликаться на кличку. Если правильно ухаживать за ними, они будут радовать вас своей активностью и интеллектом.

Уточнения

Декорати́вные кры́сы (лат. Rattus norvegicus f. domestica) — подвид и одомашненная форма серых крыс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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