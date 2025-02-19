Как приручить декоративную крысу и сделать её ручной

4:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Декоративные крысы — ласковые, умные и очень социальные питомцы, которые быстро привязываются к человеку. Их содержание не требует сложного ухода, но есть важные нюансы, которые нужно учитывать перед покупкой.

Фото: https://www.freepik.com Декоративная крыса

Основные характеристики домашних крыс

Продолжительность жизни: 2-2,5 года.

Вес: 150-500 г в зависимости от породы.

Температура тела: 37-40°C.

Сердцебиение: до 400 ударов в минуту.

Половое созревание: 1,5 месяца.

Беременность: 20-23 дня.

Отлучение крысят от матери: через 3 недели.

Белые крысы-альбиносы практически не видят, поэтому для них важно организовать затемнённое место.

Сколько крыс лучше заводить?

Крысы — социальные животные, которым необходимо общение. Можно содержать одну крысу, но тогда она потребует больше внимания со стороны хозяина.

Возможные варианты:

Одна крыса — подойдёт тем, кто готов уделять питомцу много времени.

— подойдёт тем, кто готов уделять питомцу много времени. Пара однополых крыс — если это самцы, возможны драки, но обычно животные дружелюбны. Самки более спокойны.

— если это самцы, возможны драки, но обычно животные дружелюбны. Самки более спокойны. Разнополая пара — неизбежно появится потомство, к этому нужно быть готовым.

— неизбежно появится потомство, к этому нужно быть готовым. Группа крыс — возможны вспышки болезней, стычки за доминирование.

Оптимальный вариант для начинающих — одна крыса или пара самок.

Как выбрать клетку для декоративных крыс

Размер : минимум 60x40x60 см на одну или две крысы.

: минимум 60x40x60 см на одну или две крысы. Прутья : зазор не более 1,2 см, чтобы крыса не сбежала.

: зазор не более 1,2 см, чтобы крыса не сбежала. Поддон : пластиковый, с высокими бортиками для удержания наполнителя.

: пластиковый, с высокими бортиками для удержания наполнителя. Конструкция : желательно с несколькими уровнями, дверцами для удобства уборки.

: желательно с несколькими уровнями, дверцами для удобства уборки. Покрытие прутьев: эмаль, порошковая краска или цинк без сколов и ржавчины.

Обустройство клетки

Наполнитель : кукурузный (лучший вариант), бумажный или измельчённые салфетки. Опилки вызывают аллергию.

: кукурузный (лучший вариант), бумажный или измельчённые салфетки. Опилки вызывают аллергию. Миски : с креплением к прутьям, для влажного корма — напольные.

: с креплением к прутьям, для влажного корма — напольные. Поилка : ниппельная, удобна в использовании.

: ниппельная, удобна в использовании. Домик : крысы любят уединяться, можно подвесить или поставить внизу.

: крысы любят уединяться, можно подвесить или поставить внизу. Гамак : полезный аксессуар, крысы его обожают.

: полезный аксессуар, крысы его обожают. Туалет : крысы чистоплотны, легко приучаются к лотку.

: крысы чистоплотны, легко приучаются к лотку. Игрушки: лестницы, тоннели, канаты, колёса (только без перекладин, чтобы не травмировать хвост).

Кормление декоративных крыс

Основные продукты:

Крупы : гречка, ячмень, кукуруза.

: гречка, ячмень, кукуруза. Семена и орехи : подсолнуха, тыквы, пророщенные зёрна.

: подсолнуха, тыквы, пророщенные зёрна. Кисломолочные продукты : творог, натуральный йогурт, кефир.

: творог, натуральный йогурт, кефир. Белок : варёное мясо птицы, рыба, яйца.

: варёное мясо птицы, рыба, яйца. Овощи и фрукты: морковь, яблоки, ягоды.

Запрещённые продукты:

Жареное мясо, сладости, выпечка.

Белокочанная капуста, незрелые бананы.

Острая и солёная пища.

Вода должна быть всегда в свободном доступе.

Уход за декоративной крысой

Место для клетки : тёплое, без сквозняков.

: тёплое, без сквозняков. Ежедневный уход : чистка мисок, поилки, замена влажного наполнителя.

: чистка мисок, поилки, замена влажного наполнителя. Генеральная уборка : раз в 1-2 недели с дезинфекцией.

: раз в 1-2 недели с дезинфекцией. Купание : только в случае сильного загрязнения, с использованием специальных шампуней.

: только в случае сильного загрязнения, с использованием специальных шампуней. Стрижка когтей: по мере необходимости.

Размножение декоративных крыс

Минимальный возраст для спаривания — 5 месяцев. Беременная самка требует повышенного внимания и калорийного питания.

Основные этапы:

Перед родами нужно убрать лишние аксессуары из клетки.

В одном помёте обычно 9-12 крысят.

Самка кормит потомство около 3 недель.

Крысята начинают видеть к 2 неделе жизни.

Стоит ли заводить декоративную крысу?

Крысы — преданные и ласковые питомцы, способные узнавать хозяина и даже откликаться на кличку. Если правильно ухаживать за ними, они будут радовать вас своей активностью и интеллектом.

Уточнения

Декорати́вные кры́сы (лат. Rattus norvegicus f. domestica) — подвид и одомашненная форма серых крыс.

