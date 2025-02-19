Как приручить декоративную крысу и сделать её ручной

Декоративные крысы — ласковые, умные и очень социальные питомцы, которые быстро привязываются к человеку. Их содержание не требует сложного ухода, но есть важные нюансы, которые нужно учитывать перед покупкой.
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Декоративная крыса
Основные характеристики домашних крыс
Продолжительность жизни: 2-2,5 года.
Вес: 150-500 г в зависимости от породы.
Температура тела: 37-40°C.
Сердцебиение: до 400 ударов в минуту.
Половое созревание: 1,5 месяца.
Беременность: 20-23 дня.
Отлучение крысят от матери: через 3 недели.
Белые крысы-альбиносы практически не видят, поэтому для них важно организовать затемнённое место.
Сколько крыс лучше заводить?
Крысы — социальные животные, которым необходимо общение. Можно содержать одну крысу, но тогда она потребует больше внимания со стороны хозяина.
Возможные варианты:
Одна крыса — подойдёт тем, кто готов уделять питомцу много времени.
Пара однополых крыс — если это самцы, возможны драки, но обычно животные дружелюбны. Самки более спокойны.
Разнополая пара — неизбежно появится потомство, к этому нужно быть готовым.
Группа крыс — возможны вспышки болезней, стычки за доминирование.
Оптимальный вариант для начинающих — одна крыса или пара самок.
Как выбрать клетку для декоративных крыс
Размер: минимум 60x40x60 см на одну или две крысы.
Прутья: зазор не более 1,2 см, чтобы крыса не сбежала.
Поддон: пластиковый, с высокими бортиками для удержания наполнителя.
Конструкция: желательно с несколькими уровнями, дверцами для удобства уборки.
Покрытие прутьев: эмаль, порошковая краска или цинк без сколов и ржавчины.