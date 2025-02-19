Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Над Тулой силами российских ПВО был уничтожен украинский дрон
Арбузы будут большими и сладкими даже на Севере: используйте эти лайфхаки
Гаишник с дыроколом: советский метод борьбы с нарушителями, который запомнили все
Три самые распространённые ошибки при обустройстве спальни: мнение дизайнеров
Мода или послание? О чём говорят миру ваши браслеты
Возник пожар: Дроны ВСУ атаковали Сызранский НПЗ под Самарой
Олег Меньшиков оценил фильм Пророк с Юрием Борисовым в главной роли
Не уснёте после этой тренировки: как не стоит заниматься в вечернее время?
Estonian Cell приостановил производство из-за отключения от энергосистемы БРЭЛЛ

Содержать змею дома проще, чем кажется! Но есть нюансы

3:24
Зоосфера

Змеи — необычные домашние питомцы, требующие особого ухода. Прежде чем завести пресмыкающееся, важно разобраться в оборудовании террариума, питании и создании оптимальных условий.

Змеи
Фото: safaritravelplus.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Змеи

Террариум для змеи: основные требования

Размер и тип

  • Террариум должен соответствовать размеру питомца, но не быть слишком просторным, чтобы избежать стресса.
  • Для маисового полоза подойдёт 30x20x10 см.
  • Королевскому питону потребуется минимум 60x40x15 см.
  • Садовому удаву нужен террариум 35x35x50 см.

Опытные змееводы рекомендуют выбирать террариум, где высота превышает ширину, так как змеи любят взбираться вверх.

Вентиляция
Змеи чувствительны к сквознякам, но застойный воздух может привести к грибковым и бактериальным инфекциям. В террариуме должны быть вентиляционные отверстия, закрытые металлической сеткой.

Температура и влажность

  • Оптимальный диапазон температуры: 20-30°C, для ночных змей может быть ниже.
  • Снижение температуры приводит к потере веса, замедлению роста, заболеваниям дыхательной системы.
  • В террариуме должна быть чаша с водой для питья, охлаждения и поддержания влажности.

Грунт и укрытия

Грунт выполняет сразу несколько функций: аккумулирует влагу, создаёт экосистему, защищает кожу змеи от твёрдого дна.

Варианты субстрата:

  • Кокосовый субстрат — удерживает влагу.
  • Сфагнум — подходит для видов, требующих высокой влажности.
  • Почвенная смесь — для обитающих среди растений змей.
  • Гравий — для видов, часто находящихся в воде.

Укрытия

Змее необходимо уединённое место. В качестве укрытий можно использовать коряги, искусственные гроты, коробки.

Как ухаживать за змеёй

Змеи считаются неприхотливыми питомцами. Они требуют минимального ухода:

  • Кормление раз в неделю.
  • Регулярная уборка террариума.
  • Контроль температуры и влажности.
  • Чистка аксессуаров и смена воды.

Если в террариуме установлена ультрафиолетовая лампа, на ночь её лучше выключать или уменьшать яркость.

Как обращаться со змеёй

Змеи не привязываются к человеку, не выполняют команды и не будут вести себя, как собака или кошка. Но наблюдать за ними можно часами.

Плюсы содержания змей:

  • Живут 9-12 лет.
  • Не требуют выгула.
  • Не портят мебель и одежду.

Чем кормить змею

В природе змеи охотятся на грызунов, птиц, рыб. В домашних условиях питание должно быть максимально приближено к естественному.

Молодых змей можно кормить:

  • Мелкой рыбой.
  • Тонкими ломтиками мяса.
  • Специальными кормами.

В период линьки змеи могут отказываться от еды, что считается нормальным.

Стоит ли заводить змею

Если вы готовы обеспечить правильные условия, змея может стать интересным и уникальным питомцем. Главное — заранее изучить особенности ухода и потребности конкретного вида.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Недвижимость
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению Аудио 
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать
Авто
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать Аудио 
Инвест-банкир Коган рассказал, куда могло исчезнуть американское золото из Банка Англии
Банки
Инвест-банкир Коган рассказал, куда могло исчезнуть американское золото из Банка Англии Аудио 
Популярное
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ

Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?

Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать
ГАЗ-21 Волга. Почему Юрий Деточкин угонял легендарную королеву автомобилей СССР Дмитрий Плотников Мексика пошла на необдуманный шаг, пригласив в гости американские зелёные береты Любовь Степушова
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды
Светлана Бондарчук показала, как отметила день рождения
Начал использовать эти советы при проращивании семян — урожаю завидуют соседи
Начал использовать эти советы при проращивании семян — урожаю завидуют соседи
Последние материалы
Три влажные салфетки и никакой шерсти: гениальный лайфхак для вашей стирки
ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть вложил в успешный проект на Каспии более 45 млрд рублей
Ешьте раньше, худейте быстрее: как время ужина влияет на вес
Как превратить домашний суп в кулинарный шедевр: советы опытных шеф-поваров
Ускорьте рост ваших растений с помощью простого средства
Запах этого сыра творит чудеса — даже соседка, которая вечно на диете, попросил кусочек
Плакаты, которые заставляли верить: как в СССР рисовали автомобили мечты, которых никто не видел
Горнолыжные курорты Кавказа замерли в снегу – что делать туристам?
Эти процедуры могут нанести вред вашей коже: пять косметических услуг, от которых лучше отказаться
Психолог на примере Лепса и Логинова оценила отношения с большой разницей в возрасте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.