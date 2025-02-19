Содержать змею дома проще, чем кажется! Но есть нюансы

3:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Змеи — необычные домашние питомцы, требующие особого ухода. Прежде чем завести пресмыкающееся, важно разобраться в оборудовании террариума, питании и создании оптимальных условий.

Фото: safaritravelplus.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication Змеи

Террариум для змеи: основные требования

Размер и тип

Террариум должен соответствовать размеру питомца, но не быть слишком просторным, чтобы избежать стресса.

Для маисового полоза подойдёт 30x20x10 см.

Королевскому питону потребуется минимум 60x40x15 см.

Садовому удаву нужен террариум 35x35x50 см.

Опытные змееводы рекомендуют выбирать террариум, где высота превышает ширину, так как змеи любят взбираться вверх.

Вентиляция

Змеи чувствительны к сквознякам, но застойный воздух может привести к грибковым и бактериальным инфекциям. В террариуме должны быть вентиляционные отверстия, закрытые металлической сеткой.

Температура и влажность

Оптимальный диапазон температуры: 20-30°C, для ночных змей может быть ниже.

Снижение температуры приводит к потере веса, замедлению роста, заболеваниям дыхательной системы.

В террариуме должна быть чаша с водой для питья, охлаждения и поддержания влажности.

Грунт и укрытия

Грунт выполняет сразу несколько функций: аккумулирует влагу, создаёт экосистему, защищает кожу змеи от твёрдого дна.

Варианты субстрата:

Кокосовый субстрат — удерживает влагу.

Сфагнум — подходит для видов, требующих высокой влажности.

Почвенная смесь — для обитающих среди растений змей.

Гравий — для видов, часто находящихся в воде.

Укрытия

Змее необходимо уединённое место. В качестве укрытий можно использовать коряги, искусственные гроты, коробки.

Как ухаживать за змеёй

Змеи считаются неприхотливыми питомцами. Они требуют минимального ухода:

Кормление раз в неделю.

Регулярная уборка террариума.

Контроль температуры и влажности.

Чистка аксессуаров и смена воды.

Если в террариуме установлена ультрафиолетовая лампа, на ночь её лучше выключать или уменьшать яркость.

Как обращаться со змеёй

Змеи не привязываются к человеку, не выполняют команды и не будут вести себя, как собака или кошка. Но наблюдать за ними можно часами.

Плюсы содержания змей:

Живут 9-12 лет.

Не требуют выгула.

Не портят мебель и одежду.

Чем кормить змею

В природе змеи охотятся на грызунов, птиц, рыб. В домашних условиях питание должно быть максимально приближено к естественному.

Молодых змей можно кормить:

Мелкой рыбой.

Тонкими ломтиками мяса.

Специальными кормами.

В период линьки змеи могут отказываться от еды, что считается нормальным.

Стоит ли заводить змею

Если вы готовы обеспечить правильные условия, змея может стать интересным и уникальным питомцем. Главное — заранее изучить особенности ухода и потребности конкретного вида.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

