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Опрос показал, что россияне все чаще берут питомцев с улицы

1:36
Зоосфера

Все больше россиян выбирают домашних животных, найденных на улице, в то время как число людей, приобретающих питомцев у заводчиков, заметно уменьшается. Кроме того, заметно увеличилось количество случаев, когда животные попадают в семьи через приюты. Такие выводы сделали эксперты компании "Четыре Лапы".

Глаз собаки
Фото: flickr.com by Гигантвермин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Глаз собаки

Исследование показало, что за последние два года значительно возросла доля тех, кто решает взять на себя заботу о найденных на улице животных: если в 2022 году таких было 20%, то в 2024 эта цифра уже достигла почти трети опрошенных (32%). В то же время, интерес к заводчикам снизился: с более чем половины опрошенных в 2022 году число тех, кто обращается к ним, упало до 39% в 2024 году.

Также увеличилось количество тех, кто усыновляет домашних животных из приютов: в 2024 году этот показатель составил 15%, в то время как в 2022 году он составлял всего 7,5%. Доля получивших питомцев через знакомых осталась практически неизменной: 18% в 2024 году против 15% в 2022, передают РИА Новости.

Дополнительно, исследователи отметили, что поддержка приютов и участие в благотворительных мероприятиях также демонстрируют положительную динамику.

Уточнения

Заводчик — человек, занимающийся разведением чистопородных животных.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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