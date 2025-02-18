Чипирование собак и кошек: как работает и действительно ли нужно

3:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Приобретая питомца, важно позаботиться не только о его питании и уходе, но и о безопасности. Чипирование — современный метод идентификации животных, который активно применяется за рубежом и постепенно становится нормой в России. С 1 сентября 2023 года в Московской области эта процедура стала обязательной, а вскоре её могут внедрить и в других регионах.

Фото: flickr.com by Peretz Partensky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кошка с собакой

Чип представляет собой крошечную микросхему размером с рисовое зёрнышко, которая вживляется под кожу питомца. В ней зашифрован уникальный 15-значный код, по которому можно установить владельца животного. Чип не требует питания и работает в течение всей жизни питомца.

Как работает чипирование?

После процедуры данные о животном вносятся в специальную базу. При сканировании кода можно получить информацию о владельце, что особенно полезно при потере питомца. Однако распространённое заблуждение — считать, что чип позволяет отслеживать местоположение животного через спутник. В отличие от GPS-устройств, чип даёт информацию только при сканировании, поэтому владелец узнаёт о местонахождении питомца, только если его найдут и обратятся в клинику или приют.

Обязательно ли чипировать питомца?

С 2012 года чипирование стало обязательным для вывоза животных за границу. Кроме того, процедура полезна в следующих случаях:

Защита от подмены или кражи — особенно актуально для породистых собак и кошек с родословной.

— особенно актуально для породистых собак и кошек с родословной. Участие в выставках — в большинстве случаев чипирование входит в перечень требований.

— в большинстве случаев чипирование входит в перечень требований. Безопасность при пропаже — если питомец потеряется, его смогут быстро вернуть владельцу.

В России процедура пока остаётся добровольной, за исключением отдельных регионов.

Чипирование собак и кошек: есть ли разница?

Собаки часто проводят время на улице и могут потеряться. Благодаря чипу их проще вернуть владельцу.

часто проводят время на улице и могут потеряться. Благодаря чипу их проще вернуть владельцу. Кошки тоже убегают, особенно в поездках, поэтому чипирование не менее важно. Для кошек используют самые маленькие микрочипы, а процедуру проводят уже в первый месяц жизни.

Мифы о чипировании

Чип вызывает болезни — нет, капсула полностью совместима с тканями организма.

Чип позволяет отследить животное по GPS — нет, он лишь содержит идентификационный код.

Информация доступна всем в интернете — нет, в открытом доступе остаются только данные о животном, а контакты владельца защищены.

Чипы устанавливают только собакам — на самом деле их вживляют и кошкам, и даже лошадям.

Как проходит процедура?

Чипирование выполняет ветеринар в несколько шагов:

Чип сканируют перед введением, сверяя код с базой. Кожу в области холки дезинфицируют. Чип вводят стерильным шприцем под кожу. Место инъекции повторно обрабатывают антисептиком. Чип проверяют сканером, а владелец получает паспорт с информацией.

В течение двух дней после процедуры питомца нельзя мыть и расчёсывать, а если он постоянно вылизывает место укола, лучше надеть защитный воротник.

Возможны ли осложнения?

Побочные эффекты случаются редко, но к ним относятся:

Лёгкое покраснение и небольшая припухлость в месте укола.

и небольшая припухлость в месте укола. Гнойное воспаление, если не соблюдаются рекомендации по уходу.

Чипирование — шаг к безопасности питомца

Эта процедура даёт владельцу уверенность, что, даже если питомец потеряется, его смогут быстро найти. Чип не мешает животному, не требует обслуживания и остаётся с ним на всю жизнь, обеспечивая надёжную идентификацию.

Уточнения

Чипирование - процесс или технология маркировки объектов контрольно-идентификационными знаками .Чипирование животных — технология по электронной идентификации животных.

