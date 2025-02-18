Чипирование собак и кошек: как работает и действительно ли нужно

Приобретая питомца, важно позаботиться не только о его питании и уходе, но и о безопасности. Чипирование — современный метод идентификации животных, который активно применяется за рубежом и постепенно становится нормой в России. С 1 сентября 2023 года в Московской области эта процедура стала обязательной, а вскоре её могут внедрить и в других регионах.
Чип представляет собой крошечную микросхему размером с рисовое зёрнышко, которая вживляется под кожу питомца. В ней зашифрован уникальный 15-значный код, по которому можно установить владельца животного. Чип не требует питания и работает в течение всей жизни питомца.
После процедуры данные о животном вносятся в специальную базу. При сканировании кода можно получить информацию о владельце, что особенно полезно при потере питомца. Однако распространённое заблуждение — считать, что чип позволяет отслеживать местоположение животного через спутник. В отличие от GPS-устройств, чип даёт информацию только при сканировании, поэтому владелец узнаёт о местонахождении питомца, только если его найдут и обратятся в клинику или приют.
С 2012 года чипирование стало обязательным для вывоза животных за границу. Кроме того, процедура полезна в следующих случаях:
В России процедура пока остаётся добровольной, за исключением отдельных регионов.
Чип вызывает болезни — нет, капсула полностью совместима с тканями организма.
Чип позволяет отследить животное по GPS — нет, он лишь содержит идентификационный код.
Информация доступна всем в интернете — нет, в открытом доступе остаются только данные о животном, а контакты владельца защищены.
Чипы устанавливают только собакам — на самом деле их вживляют и кошкам, и даже лошадям.
Чипирование выполняет ветеринар в несколько шагов:
В течение двух дней после процедуры питомца нельзя мыть и расчёсывать, а если он постоянно вылизывает место укола, лучше надеть защитный воротник.
Побочные эффекты случаются редко, но к ним относятся:
Эта процедура даёт владельцу уверенность, что, даже если питомец потеряется, его смогут быстро найти. Чип не мешает животному, не требует обслуживания и остаётся с ним на всю жизнь, обеспечивая надёжную идентификацию.
Чипирование - процесс или технология маркировки объектов контрольно-идентификационными знаками .Чипирование животных — технология по электронной идентификации животных.
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