Вот что убивает печень животных: хозяева часто совершают эти ошибки

Печень выполняет множество функций: очищает организм от токсинов, участвует в метаболизме, вырабатывает желчь. Если этот орган начинает работать со сбоями, страдает весь организм, а симптомы могут проявляться не сразу.
Отравления и неправильное питание
Острое отравление может быть вызвано химикатами, лекарствами, ядовитыми растениями или некачественной пищей. Хроническое отравление развивается из-за неправильного рациона. Опасные для питомцев продукты включают:
Инфекции и врождённые аномалии
Вирусные и бактериальные инфекции могут вызывать воспаление печени. У кошек риск бактериального заражения выше из-за особенностей организма. Также возможны врождённые патологии, влияющие на кровообращение и работу печени.
Неизвестные причины
Иногда причина заболевания остаётся неясной. Такие болезни называют идиопатическими, и они требуют более сложной диагностики.
Первым признаком проблем с печенью часто становится апатия, но её трудно распознать сразу, так как животные могут угнетённо реагировать и на стрессовые события, например, переезд или появление нового питомца. Если вялость не проходит, лучше не затягивать с визитом к ветеринару.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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