Вот что убивает печень животных: хозяева часто совершают эти ошибки

2:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Печень выполняет множество функций: очищает организм от токсинов, участвует в метаболизме, вырабатывает желчь. Если этот орган начинает работать со сбоями, страдает весь организм, а симптомы могут проявляться не сразу.

Фото: commons.wikimedia.org by Petteri Sulonen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кошка и собака

Причины поражения печени

Отравления и неправильное питание

Острое отравление может быть вызвано химикатами, лекарствами, ядовитыми растениями или некачественной пищей. Хроническое отравление развивается из-за неправильного рациона. Опасные для питомцев продукты включают:

Лук, чеснок, виноград, изюм, шоколад;

Ксилит (содержится в жвачке) — для собак;

Парацетамол — смертельно опасен для кошек.

Инфекции и врождённые аномалии

Вирусные и бактериальные инфекции могут вызывать воспаление печени. У кошек риск бактериального заражения выше из-за особенностей организма. Также возможны врождённые патологии, влияющие на кровообращение и работу печени.

Неизвестные причины

Иногда причина заболевания остаётся неясной. Такие болезни называют идиопатическими, и они требуют более сложной диагностики.

Симптомы печёночных патологий

Изменение поведения : апатия, потеря аппетита, снижение веса, болезненное вздутие живота.

: апатия, потеря аппетита, снижение веса, болезненное вздутие живота. Желтушность : желтеют десны, белки глаз, кожа. Это сигнал о нарушении оттока желчи и повреждении тканей печени.

: желтеют десны, белки глаз, кожа. Это сигнал о нарушении оттока желчи и повреждении тканей печени. Пищеварительные расстройства : рвота, диарея, светлый или белесый кал.

: рвота, диарея, светлый или белесый кал. Нарушение координации: возможен тремор, слабость, шаткость походки.

Первым признаком проблем с печенью часто становится апатия, но её трудно распознать сразу, так как животные могут угнетённо реагировать и на стрессовые события, например, переезд или появление нового питомца. Если вялость не проходит, лучше не затягивать с визитом к ветеринару.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

