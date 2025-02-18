Клещи атакуют! Как защитить собаку и избежать опасных последствий

3:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие считают, что клещи падают с деревьев, но на самом деле они обитают в траве и кустах, выбирая влажные и затенённые места. Встреча с ними возможна не только в лесу, но и на даче или даже городском газоне. Пик активности этих паразитов приходится на апрель-май, но первые укусы регистрируются уже в марте, когда температура поднимается выше +6°C. В летнюю жару их активность снижается, но осенью они снова выходят "на охоту" и остаются опасными вплоть до первых заморозков.

Фото: Flickr by Jimmy Baikovicius, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Самоедская лайка

Чем опасны укусы клещей

Главную угрозу представляют иксодовые клещи — кровососущие паразиты, способные переносить инфекции. Среди собак наиболее распространены пироплазмоз и лаймборрелиоз, реже встречаются эрлихиоз и анаплазмоз. Эти заболевания начинаются с резкой слабости, лихорадки и отказа от еды, а их тяжесть зависит от возраста и иммунитета животного.

Однако даже если клещ не является переносчиком инфекции, его укус может вызвать воспаление, зуд и аллергические реакции. Расчёсы повреждённой кожи увеличивают риск вторичных инфекций, поэтому важно как можно быстрее обнаружить и удалить паразита.

Как защитить питомца от клещей

Чтобы снизить вероятность укуса, важно соблюдать несколько правил:

Осматривайте собаку после каждой прогулки . Клещ может часами "путешествовать" по телу, прежде чем укусить, поэтому раннее обнаружение позволяет избежать серьёзных последствий.

. Клещ может часами "путешествовать" по телу, прежде чем укусить, поэтому раннее обнаружение позволяет избежать серьёзных последствий. Обрабатывайте территорию . Если у вас есть дача или частный дом, регулярно подстригайте траву и применяйте акарицидные средства.

. Если у вас есть дача или частный дом, регулярно подстригайте траву и применяйте акарицидные средства. Используйте защитные препараты. Ошейники, капли, таблетки, спреи и шампуни помогут предотвратить нападение клещей.

Как выбрать средство от клещей

Ветеринары рекомендуют применять комплексную защиту, комбинируя несколько методов:

Капли — наносятся вдоль позвоночника, начинают действовать через сутки и защищают от 1 до 3 месяцев.

— наносятся вдоль позвоночника, начинают действовать через сутки и защищают от 1 до 3 месяцев. Таблетки — обеспечивают системную защиту, действуют на кровососущих паразитов изнутри.

— обеспечивают системную защиту, действуют на кровососущих паразитов изнутри. Ошейники — удобны в использовании, но требуют регулярной замены.

— удобны в использовании, но требуют регулярной замены. Спреи и шампуни — подходят для дополнительной обработки перед прогулкой.

Перед выбором средства стоит проконсультироваться с ветеринаром, так как токсичность некоторых препаратов может негативно сказаться на здоровье питомца.

Как правильно наносить капли

Чтобы капли дали максимальный эффект, следуйте рекомендациям:

Наносите средство на кожу, а не на шерсть.

Распределяйте капли вдоль позвоночника, начиная с холки.

Не купайте собаку за 3 дня до обработки и 2 дня после.

Используйте пипетку для точного нанесения, если флакон не оснащён дозатором.

Комплексная защита и внимательное отношение к здоровью питомца помогут избежать серьёзных последствий укусов клещей и сохранить активность и радость жизни вашего четвероногого друга.

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых.

