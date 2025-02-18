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Клещи атакуют! Как защитить собаку и избежать опасных последствий

3:15
Зоосфера

Многие считают, что клещи падают с деревьев, но на самом деле они обитают в траве и кустах, выбирая влажные и затенённые места. Встреча с ними возможна не только в лесу, но и на даче или даже городском газоне. Пик активности этих паразитов приходится на апрель-май, но первые укусы регистрируются уже в марте, когда температура поднимается выше +6°C. В летнюю жару их активность снижается, но осенью они снова выходят "на охоту" и остаются опасными вплоть до первых заморозков.

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Фото: Flickr by Jimmy Baikovicius, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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Чем опасны укусы клещей

Главную угрозу представляют иксодовые клещи — кровососущие паразиты, способные переносить инфекции. Среди собак наиболее распространены пироплазмоз и лаймборрелиоз, реже встречаются эрлихиоз и анаплазмоз. Эти заболевания начинаются с резкой слабости, лихорадки и отказа от еды, а их тяжесть зависит от возраста и иммунитета животного.

Однако даже если клещ не является переносчиком инфекции, его укус может вызвать воспаление, зуд и аллергические реакции. Расчёсы повреждённой кожи увеличивают риск вторичных инфекций, поэтому важно как можно быстрее обнаружить и удалить паразита.

Как защитить питомца от клещей

Чтобы снизить вероятность укуса, важно соблюдать несколько правил:

  • Осматривайте собаку после каждой прогулки. Клещ может часами "путешествовать" по телу, прежде чем укусить, поэтому раннее обнаружение позволяет избежать серьёзных последствий.
  • Обрабатывайте территорию. Если у вас есть дача или частный дом, регулярно подстригайте траву и применяйте акарицидные средства.
  • Используйте защитные препараты. Ошейники, капли, таблетки, спреи и шампуни помогут предотвратить нападение клещей.

Как выбрать средство от клещей

Ветеринары рекомендуют применять комплексную защиту, комбинируя несколько методов:

  • Капли — наносятся вдоль позвоночника, начинают действовать через сутки и защищают от 1 до 3 месяцев.
  • Таблетки — обеспечивают системную защиту, действуют на кровососущих паразитов изнутри.
  • Ошейники — удобны в использовании, но требуют регулярной замены.
  • Спреи и шампуни — подходят для дополнительной обработки перед прогулкой.

Перед выбором средства стоит проконсультироваться с ветеринаром, так как токсичность некоторых препаратов может негативно сказаться на здоровье питомца.

Как правильно наносить капли

Чтобы капли дали максимальный эффект, следуйте рекомендациям:

  • Наносите средство на кожу, а не на шерсть.
  • Распределяйте капли вдоль позвоночника, начиная с холки.
  • Не купайте собаку за 3 дня до обработки и 2 дня после.
  • Используйте пипетку для точного нанесения, если флакон не оснащён дозатором.

Комплексная защита и внимательное отношение к здоровью питомца помогут избежать серьёзных последствий укусов клещей и сохранить активность и радость жизни вашего четвероногого друга.

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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