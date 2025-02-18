Клещи атакуют! Как защитить собаку и избежать опасных последствий

Многие считают, что клещи падают с деревьев, но на самом деле они обитают в траве и кустах, выбирая влажные и затенённые места. Встреча с ними возможна не только в лесу, но и на даче или даже городском газоне. Пик активности этих паразитов приходится на апрель-май, но первые укусы регистрируются уже в марте, когда температура поднимается выше +6°C. В летнюю жару их активность снижается, но осенью они снова выходят "на охоту" и остаются опасными вплоть до первых заморозков.
Главную угрозу представляют иксодовые клещи — кровососущие паразиты, способные переносить инфекции. Среди собак наиболее распространены пироплазмоз и лаймборрелиоз, реже встречаются эрлихиоз и анаплазмоз. Эти заболевания начинаются с резкой слабости, лихорадки и отказа от еды, а их тяжесть зависит от возраста и иммунитета животного.
Однако даже если клещ не является переносчиком инфекции, его укус может вызвать воспаление, зуд и аллергические реакции. Расчёсы повреждённой кожи увеличивают риск вторичных инфекций, поэтому важно как можно быстрее обнаружить и удалить паразита.
Чтобы снизить вероятность укуса, важно соблюдать несколько правил:
Ветеринары рекомендуют применять комплексную защиту, комбинируя несколько методов:
Перед выбором средства стоит проконсультироваться с ветеринаром, так как токсичность некоторых препаратов может негативно сказаться на здоровье питомца.
Чтобы капли дали максимальный эффект, следуйте рекомендациям:
Комплексная защита и внимательное отношение к здоровью питомца помогут избежать серьёзных последствий укусов клещей и сохранить активность и радость жизни вашего четвероногого друга.
Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых.
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