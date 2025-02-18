Охотничьи инстинкты котов: что значит, если питомец приносит вам добычу

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Вы нашли на ковре мертвую мышь или птицу? Не паникуйте! Ваш питомец не сошел с ума — он просто следует древнему инстинкту. Но что стоит за этим жестом?

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Кошка и ребёнок

Кошачья забота или урок охоты

Исследования ученых из Эдинбургского университета показали: кошки воспринимают хозяев как неопытных котят, которым нужно научиться охоте.

Они приносят добычу, чтобы показать, как правильно охотиться".

Другие исследователи полагают, что в дикой природе кошки делятся добычей для укрепления социальных связей.

Домашние кошки переносят этот паттерн на людей. Они показывают доверие, делясь своей добычей.

Опасности и как их избежать

Но не все "подарки" безопасны. Биологи предупреждают, что через укусы грызунов кошки могут заразиться токсоплазмозом и другими инфекциями. Чтобы минимизировать риски:

Регулярно проводите дегельминтизацию.

Используйте ошейник с колокольчиком — он снижает успешность охоты на 50%.

Как отучить кота приносить добычу

Интерактивные игрушки-удочки помогут заменить охотничий инстинкт. Если кот будет удовлетворять свои природные потребности в игре, то перестанет приносить вам "трофеи".

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

