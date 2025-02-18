Охотничьи инстинкты котов: что значит, если питомец приносит вам добычу

Вы нашли на ковре мертвую мышь или птицу? Не паникуйте! Ваш питомец не сошел с ума — он просто следует древнему инстинкту. Но что стоит за этим жестом?
Исследования ученых из Эдинбургского университета показали: кошки воспринимают хозяев как неопытных котят, которым нужно научиться охоте.
Они приносят добычу, чтобы показать, как правильно охотиться".
Другие исследователи полагают, что в дикой природе кошки делятся добычей для укрепления социальных связей.
Домашние кошки переносят этот паттерн на людей. Они показывают доверие, делясь своей добычей.
Но не все "подарки" безопасны. Биологи предупреждают, что через укусы грызунов кошки могут заразиться токсоплазмозом и другими инфекциями. Чтобы минимизировать риски:
Интерактивные игрушки-удочки помогут заменить охотничий инстинкт. Если кот будет удовлетворять свои природные потребности в игре, то перестанет приносить вам "трофеи".
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.