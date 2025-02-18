Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нежный сливочно-сметанный крем: идеальный рецепт для медовика и других десертов
Когда впервые начали отмечать дни рождения? История, о которой вы не знали
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать
115 российских компаний представляют свою продукцию на международной выставке в Дубае
Оксана Самойлова показала, чем кормит свою козу Мими
30-минутная тренировка снизит риск этой опасной болезни
Запрет на экспорт бензина: Россия может ужесточить меры с марта
Секрет роскошных волос: лучшая комбинация салонного ухода и домашних ритуалов
Опасные корма: кошки становятся зависимыми, как наркоманы

Охотничьи инстинкты котов: что значит, если питомец приносит вам добычу

1:19
Зоосфера » Кошки

Вы нашли на ковре мертвую мышь или птицу? Не паникуйте! Ваш питомец не сошел с ума — он просто следует древнему инстинкту. Но что стоит за этим жестом?

Кошка и ребёнок
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка и ребёнок

Кошачья забота или урок охоты

Исследования ученых из Эдинбургского университета показали: кошки воспринимают хозяев как неопытных котят, которым нужно научиться охоте.

Они приносят добычу, чтобы показать, как правильно охотиться".
Другие исследователи полагают, что в дикой природе кошки делятся добычей для укрепления социальных связей.

Домашние кошки переносят этот паттерн на людей. Они показывают доверие, делясь своей добычей.

Опасности и как их избежать

Но не все "подарки" безопасны. Биологи предупреждают, что через укусы грызунов кошки могут заразиться токсоплазмозом и другими инфекциями. Чтобы минимизировать риски:

  • Регулярно проводите дегельминтизацию.
  • Используйте ошейник с колокольчиком — он снижает успешность охоты на 50%.

Как отучить кота приносить добычу

Интерактивные игрушки-удочки помогут заменить охотничий инстинкт. Если кот будет удовлетворять свои природные потребности в игре, то перестанет приносить вам "трофеи".

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Недвижимость
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать Аудио 
США требуют минеральные богатства Украины: Зеленскому дали всего час на размышление
Экономика и бизнес
США требуют минеральные богатства Украины: Зеленскому дали всего час на размышление Аудио 
Ошибки при замене проводки, которые могут стоить вам дорого
Недвижимость
Ошибки при замене проводки, которые могут стоить вам дорого Аудио 
Популярное
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению

Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.

Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Хотите арбузы в своем саду? Этот секрет позволит вырастить их даже в Сибири
Ил-96-300: российский широкофюзеляжный дальнемагистральный авиалайнер Дмитрий Плотников ВС РФ широким фронтом выходят к границе ДНР и Днепропетровской области Любовь Степушова Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер
Роза Сябитова рассказала о новой моде на возрастных женщин
Торт без хлопот: быстрый рецепт десерта с заварным кремом для неожиданных гостей
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Последние материалы
Как вырастить здоровую рассаду: избегаем распространённых ошибок
Узкое пространство и стресс: чем опасна жизнь в мегаполисах
Рекордные продажи токенов: коньяк Эребуни продали за 410 тысяч рублей
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Если осталась манная каша — не выбрасывайте: готовим оладьи, от которых все в восторге
Пассажирам вернули деньги за неработающий в поезде кондиционер — суд встал на их сторону
Еще один повод пойти в спортзал! Эта частая зависимость уйдет благодаря тренировкам
Картофельное наслаждение: рецепт нежного суфле с беконом и сыром
Длинные ноги могут быть у каждой: эта одежда поможет выглядеть выше
Екатерина Стриженова рассказала о последних часах жизни Олега Стриженова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.