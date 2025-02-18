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Почему кошки могут испытывать стресс? Названы основные симптомы невроза

1:10
Зоосфера

Физические травмы негативно сказываются на душевном спокойствии кошки. Например, болезни, травмы, ожоги, обморожения, отравления, наличие паразитов или инфекций, голод, нехватка витаминов.

Коты
Фото: flickr.com by Takashi(aes256), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Коты

Серьезно раздражают животное следующие внешние стрессовые факторы: громкие звуки, резкие запахи, табачный дым, запах алкоголя.

Кратковременный стресс, возникающий как реакция на внешние раздражители, отражается на поведении кошки, поэтому заметить его несложно — питомец выгибает спину, шипит и размахивает когтями.

Тем не менее, когда стресс переходит в хроническую форму, поведенческие проявления становятся менее выразительными: кошка больше спит, чаще прячется.

Симптомы невроза у кошек

У кошек могут проявляться признаки расстройства высшей нервной деятельности, ослабленная или искаженная реакция на внешние раздражители, пугливость, агрессивность, быстрая утомляемость, нарушаются вегетативные функции (тахикардия, аритмия, вазомоторные реакции).

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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