Физические травмы негативно сказываются на душевном спокойствии кошки. Например, болезни, травмы, ожоги, обморожения, отравления, наличие паразитов или инфекций, голод, нехватка витаминов.
Серьезно раздражают животное следующие внешние стрессовые факторы: громкие звуки, резкие запахи, табачный дым, запах алкоголя.
Кратковременный стресс, возникающий как реакция на внешние раздражители, отражается на поведении кошки, поэтому заметить его несложно — питомец выгибает спину, шипит и размахивает когтями.
Тем не менее, когда стресс переходит в хроническую форму, поведенческие проявления становятся менее выразительными: кошка больше спит, чаще прячется.
У кошек могут проявляться признаки расстройства высшей нервной деятельности, ослабленная или искаженная реакция на внешние раздражители, пугливость, агрессивность, быстрая утомляемость, нарушаются вегетативные функции (тахикардия, аритмия, вазомоторные реакции).
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.