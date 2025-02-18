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Почему собаки приносят с прогулки палки? Простое объяснение привычки

1:28
Зоосфера

Зачастую животные просто любят приносить с прогулки какой-нибудь трофей, и палка — это обычно первое, что бросается им в глаза. Многие собаки просто любят подержать что-то во рту (эта особенность ярко выражена у ретриверов).

Ховаварт
Фото: commons.wikimedia.org by Dr. Dirk Hilberg, Blankenfelde, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ховаварт

Собаки также могут быть положительно вознаграждены действиями своего хозяина и поэтому продолжают вести себя таким образом. Например, если вы посмеялись или похвалили своего щенка за то, что он принес домой палку в два раза больше его, скорее всего, он продолжит это делать. Собака будет наслаждаться вашим позитивным вниманием.

Щенки начинают играть с палочками, потому что у них прорезываются зубы и им просто нужно что-то жевать. Кроме того, позже они привыкают к этой игрушке, так как ее всегда можно найти на улице во время прогулки.

Иногда питомец грызет палочку из-за недостатка питательных веществ — но это случается реже.

Можно ли разрешать собаке жевать палочки

Собакам можно давать любые палки, кроме смолосодержащих деревьев, таких как ель или сосна. Эта древесина горькая, поэтому собаки не любят ее жевать.

Палочки кофейного дерева — идеальный способ чистки зубов и удовлетворения потребностей собак в жевании. В процессе жевания или грызения древесные волокна оказывают на зубы воздействие, аналогичное воздействию зубной нити.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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