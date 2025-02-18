Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
«Новый закон Эстонии»: пассажирам из России отказывают в посадке без объяснений
Фаршированные перцы в мультиварке: пошаговый рецепт с секретами сочной начинки
Не могут найти замену: Валерий Карпин останется в Ростове до конца сезона
Новый вкус привычного блюда: картофельное пюре с ореховым соусом
Трясёт, как в метро на высокой скорости? Возможно, машина подаёт вам важный сигнал
Как добиться великолепного роста петуний: основные рекомендации
Туриндустрия Финляндии не оправилась после оттока туристов из России
Уход за лицом перед свадьбой: процедуры для идеальной кожи и ошибки, которых стоит избегать
Собчак о результатах премии BAFTA: радуюсь за Юру

Штрафы для хозяев незарегистрированных собак теперь реальность

1:01
Зоосфера

В Новгородской области владельцы собак теперь должны их регистрировать. В противном случае людям грозят штрафы. Об этом пишет издание "РИА Новости".

Поцелуй собаки
Фото: https://www.freepik.com
Поцелуй собаки

С 1 марта хозяева животных обязаны вносить их в региональную электронную базу. Все собаки старше трёх месяцев должны быть зарегистрированы. Ранее эта процедура была добровольная, а теперь она стала обязательной.

Владельцы питомцев, которых еще нет в базе, должны внести данные о них до марта. Тогда не будет никаких санкций. После 1 марта придется платить штраф в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Важно уточнить, что процедура бесплатная, однако собака должна иметь электронный чип. Введение чипа осуществляется в ветеринарных клиниках и требует оплаты.

Инициатива позволит находить потерянных животных, а также предупредит их выброс на улицу.

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Недвижимость
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению Аудио 
Ошибки при замене проводки, которые могут стоить вам дорого
Недвижимость
Ошибки при замене проводки, которые могут стоить вам дорого Аудио 
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Садоводство, цветоводство
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Популярное
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению

Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.

Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Хотите арбузы в своем саду? Этот секрет позволит вырастить их даже в Сибири
ПВО NASAMS. Как западное супероружие уничтожают даже беспилотники Дмитрий Плотников ВС РФ широким фронтом выходят к границе ДНР и Днепропетровской области Любовь Степушова Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер
Роза Сябитова рассказала о новой моде на возрастных женщин
Торт без хлопот: быстрый рецепт десерта с заварным кремом для неожиданных гостей
Простая и изумительно вкусная закуска: готовим свекольный салат с жареным лучком, который понравится всем
Простая и изумительно вкусная закуска: готовим свекольный салат с жареным лучком, который понравится всем
Последние материалы
«Новый закон Эстонии»: пассажирам из России отказывают в посадке без объяснений
Фаршированные перцы в мультиварке: пошаговый рецепт с секретами сочной начинки
Не могут найти замену: Валерий Карпин останется в Ростове до конца сезона
Новый вкус привычного блюда: картофельное пюре с ореховым соусом
Трясёт, как в метро на высокой скорости? Возможно, машина подаёт вам важный сигнал
Как добиться великолепного роста петуний: основные рекомендации
Туриндустрия Финляндии не оправилась после оттока туристов из России
Уход за лицом перед свадьбой: процедуры для идеальной кожи и ошибки, которых стоит избегать
Собчак о результатах премии BAFTA: радуюсь за Юру
Ментальное блокирование: Трамп не понимает некоторых журналистов из-за акцентов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.