Штрафы для хозяев незарегистрированных собак теперь реальность

В Новгородской области владельцы собак теперь должны их регистрировать. В противном случае людям грозят штрафы. Об этом пишет издание "РИА Новости".
С 1 марта хозяева животных обязаны вносить их в региональную электронную базу. Все собаки старше трёх месяцев должны быть зарегистрированы. Ранее эта процедура была добровольная, а теперь она стала обязательной.
Владельцы питомцев, которых еще нет в базе, должны внести данные о них до марта. Тогда не будет никаких санкций. После 1 марта придется платить штраф в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей.
Важно уточнить, что процедура бесплатная, однако собака должна иметь электронный чип. Введение чипа осуществляется в ветеринарных клиниках и требует оплаты.
Инициатива позволит находить потерянных животных, а также предупредит их выброс на улицу.
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