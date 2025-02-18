Штрафы для хозяев незарегистрированных собак теперь реальность

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Новгородской области владельцы собак теперь должны их регистрировать. В противном случае людям грозят штрафы. Об этом пишет издание "РИА Новости".

Фото: https://www.freepik.com Поцелуй собаки

С 1 марта хозяева животных обязаны вносить их в региональную электронную базу. Все собаки старше трёх месяцев должны быть зарегистрированы. Ранее эта процедура была добровольная, а теперь она стала обязательной.

Владельцы питомцев, которых еще нет в базе, должны внести данные о них до марта. Тогда не будет никаких санкций. После 1 марта придется платить штраф в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Важно уточнить, что процедура бесплатная, однако собака должна иметь электронный чип. Введение чипа осуществляется в ветеринарных клиниках и требует оплаты.

Инициатива позволит находить потерянных животных, а также предупредит их выброс на улицу.