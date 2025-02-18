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Кошка постоянно лезет на подушку? Это связано с её инстинктами

1:45
Зоосфера

Многие владельцы замечают, что их кошки предпочитают спать рядом с подушкой или даже у лица. Это поведение обусловлено рядом факторов, связанных с физиологией, инстинктами и особенностями восприятия окружающей среды.

Манчкин
Фото: openverse.org by PawsShion, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
Манчкин

Основные причины кошачьей привычки

1. Источник тепла

Голова человека выделяет больше тепла, чем другие части тела, что привлекает кошек, особенно в холодное время года.

2. Чувство безопасности

Запах хозяина успокаивает животное и создаёт ощущение комфорта. Кошки чувствуют себя защищёнными, находясь рядом с привычными ароматами.

3. Инстинкт выживания

В естественной среде кошки спят группами, чтобы сохранять тепло и защищаться от возможных угроз. Такое поведение может переноситься и в домашнюю обстановку.

4. Контроль окружающей среды

Некоторые кошки предпочитают находиться рядом с лицом хозяина, так как это позволяет им контролировать его состояние и чувствовать себя увереннее.

5. Территориальность

Место рядом с подушкой может восприниматься как личная территория животного. Кошка отмечает его запахом и возвращается туда для сна.

Как отучить кошку спать у головы

Если животное мешает спать, его можно постепенно приучить к отдельной лежанке. Для этого рекомендуется:

  • Разместить мягкое место рядом с изголовьем кровати.
  • Положить туда вещь с запахом хозяина.
  • Использовать лакомства для поощрения сна в новом месте.

Приучение должно проходить постепенно, без резких запретов, чтобы не вызывать у питомца стресс.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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