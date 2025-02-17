Руководство одного из зоопарков Китая сделало шокирующее признание. Для привлечения посетителей они красили ослов в зебр. Об этом пишет издание 20minutes. fr.
Инцидент произошёл в провинции Шаньдун в зоопарке Цзыбо. Ради привлечения туристов в зоопарке красили не только ослов, но и щенков. Детёнышам собак была предусмотрена покраска в панду.
Об издевательствах над животными стало известно после публикаций в социальных сетях. Кто-то из посетителей распознал в зебре осла. Руководство зоопарка пыталось оправдаться тем, что пыталось привлечь посетителей и никого не обманывало. Якобы на табличке было написано, что за животное в вольере, а невнимательные посетители обманулись сами. В зоопарке эти действия охарактеризовали как "маркетинговая операция".
Также владелец заведения заявил, что для маскировки животных использовалась безопасная краска. Она не могла нанести вред.
Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.