В китайском зоопарке сотрудники красили ослов в зебр

Руководство одного из зоопарков Китая сделало шокирующее признание. Для привлечения посетителей они красили ослов в зебр. Об этом пишет издание 20minutes. fr.

Фото: Openverse by Mike Johnston, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гигантская панда в зоопарке

Инцидент произошёл в провинции Шаньдун в зоопарке Цзыбо. Ради привлечения туристов в зоопарке красили не только ослов, но и щенков. Детёнышам собак была предусмотрена покраска в панду.

Об издевательствах над животными стало известно после публикаций в социальных сетях. Кто-то из посетителей распознал в зебре осла. Руководство зоопарка пыталось оправдаться тем, что пыталось привлечь посетителей и никого не обманывало. Якобы на табличке было написано, что за животное в вольере, а невнимательные посетители обманулись сами. В зоопарке эти действия охарактеризовали как "маркетинговая операция".

Также владелец заведения заявил, что для маскировки животных использовалась безопасная краска. Она не могла нанести вред.