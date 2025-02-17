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Ветеринар рассказала о влиянии питомцев на настроение людей

1:33
Зоосфера

Зима — это период, когда многие испытывают чувство постоянной усталости. В это время особенно важно заботиться о своем эмоциональном здоровье, и домашние животные могут оказать в этом значительную помощь. Как пояснила доктор ветеринарных наук, специалист Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко, общение с питомцами способствует выработке гормонов счастья, таких как серотонин и дофамин. Эти вещества помогают нам ощущать радость и удовлетворение.

Дружба кошки и собаки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дружба кошки и собаки

По мнению эксперта, многочисленные исследования подтверждают, что гладя собаку или кошку, мы можем значительно уменьшить уровень кортизола, который является гормоном стресса. Это взаимодействие не только поднимает настроение, но и позволяет справляться с чувством тревоги, снижая при этом риск возникновения депрессии, сообщают "Известия".

Также она отметила, что наличие домашнего питомца способствует формированию социальных связей. Например, владельцы собак часто заводят знакомства во время прогулок. Это взаимосвязь становится важным источником поддержки и дружбы, особенно в зимний период, когда люди реже выходят на свежий воздух и могут ощущать себя более изолированными. Таким образом, домашние животные становятся не только верными компаньонами, но и связующим звеном между людьми, а непринужденное общение во время прогулок положительно влияет на наше психоэмоциональное состояние.

Уточнения

Дофами́н (допами́н, DA) — гормон и нейромедиатор. Синтезируется из L-ДОФА. В дальнейшем из дофамина может синтезироваться норадреналин. В мозге дофамин участвует в регуляции поведения и моторики. В кровеносных сосудах вызывает их расширение, в почках увеличивает выделение мочи, в поджелудочной железе снижает выработку инсулина.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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