Самые умные кошки: их можно выгуливать на поводке и обучать командам

2:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Среди кошек есть те, кто ведёт себя почти как собаки. Они отличаются преданностью, легко поддаются дрессировке, спокойно гуляют на поводке и даже могут выполнять команды. Однако за такой дружелюбностью скрывается независимый характер, который проявляется при неподходящих обстоятельствах.

Фото: Wikipedia by LeaK, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Хвост кошки

Какие породы особенно похожи на собак и с чем стоит быть осторожнее?

Сибирская кошка — прирождённый охранник

Эта порода известна развитым инстинктом защиты территории. Благодаря опыту выживания в дикой природе, сибирская кошка тщательно следит за обстановкой и при малейшей угрозе предупредит хозяина.

Внимательна и преданна.

Умеет охранять дом.

Может мстить за обиду, поэтому лучше обращаться с ней уважительно.

Курильский бобтейл — охотник и верный спутник

Эти кошки прирождённые охотники, поэтому их не стоит держать рядом с мелкими животными. В то же время они быстро привязываются к человеку, выполняют команды и легко обучаются.

Умны и самостоятельны.

Лояльны к хозяину, но независимы.

Стоит избегать провокаций — агрессия может проявиться неожиданно.

Сиамская кошка — характер с огоньком

Сиамцы известны своей преданностью и эмоциональностью. Они всегда рядом с хозяином, любят внимание и готовы участвовать во всех домашних делах. Однако у этой породы вспыльчивый характер — если что-то идёт не по их плану, они способны устроить настоящий кошачий протест.

Верны и любопытны.

Чувствительны к эмоциям людей.

Не терпят несправедливости и могут проявить характер.

Уральский рекс — активный и независимый

Рексы любят общение и активные игры, спокойно сидят на руках у хозяина, но не терпят ущемления своих прав. Если им что-то не понравится, могут по-собачьи огрызнуться.

Контактны и дружелюбны.

Легко уживаются с другими животными.

Любят внимание, но требуют уважения.

Кошки с собачьим характером идеальны для тех, кто хочет верного и умного питомца. Однако их свободолюбие и независимость требуют уважения и грамотного воспитания.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

