Самые умные кошки: их можно выгуливать на поводке и обучать командам

Среди кошек есть те, кто ведёт себя почти как собаки. Они отличаются преданностью, легко поддаются дрессировке, спокойно гуляют на поводке и даже могут выполнять команды. Однако за такой дружелюбностью скрывается независимый характер, который проявляется при неподходящих обстоятельствах.
Какие породы особенно похожи на собак и с чем стоит быть осторожнее?
Эта порода известна развитым инстинктом защиты территории. Благодаря опыту выживания в дикой природе, сибирская кошка тщательно следит за обстановкой и при малейшей угрозе предупредит хозяина.
Эти кошки прирождённые охотники, поэтому их не стоит держать рядом с мелкими животными. В то же время они быстро привязываются к человеку, выполняют команды и легко обучаются.
Сиамцы известны своей преданностью и эмоциональностью. Они всегда рядом с хозяином, любят внимание и готовы участвовать во всех домашних делах. Однако у этой породы вспыльчивый характер — если что-то идёт не по их плану, они способны устроить настоящий кошачий протест.
Рексы любят общение и активные игры, спокойно сидят на руках у хозяина, но не терпят ущемления своих прав. Если им что-то не понравится, могут по-собачьи огрызнуться.
Кошки с собачьим характером идеальны для тех, кто хочет верного и умного питомца. Однако их свободолюбие и независимость требуют уважения и грамотного воспитания.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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