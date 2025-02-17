Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ем это масло и не боюсь за своё здоровье: сливочное оставила в прошлом
Вкусный и полезный овощной суп-пюре: рецепт с картофелем и хрустящим беконом
Как приготовить сосиски в тесте, которые всегда получаются воздушными
Блестит, как конфетка, но битая: рассказываем, как распознать замаскированный автохлам
Россияне на Бали: когда радушие сменяется недовольством
Психология похудения: главный секрет снижения веса, который скрыт в нашей голове
Виноград можно посадить даже в жару: эти хитрости помогут не погубить урожай
Восьмизубые жуки-короеды атаковали еловые насаждения в Великобритании
Светлана Бондарчук показала, как отметила день рождения

Самые умные кошки: их можно выгуливать на поводке и обучать командам

2:23
Зоосфера

Среди кошек есть те, кто ведёт себя почти как собаки. Они отличаются преданностью, легко поддаются дрессировке, спокойно гуляют на поводке и даже могут выполнять команды. Однако за такой дружелюбностью скрывается независимый характер, который проявляется при неподходящих обстоятельствах.

Хвост кошки
Фото: Wikipedia by LeaK, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хвост кошки

Какие породы особенно похожи на собак и с чем стоит быть осторожнее?

Сибирская кошка — прирождённый охранник

Эта порода известна развитым инстинктом защиты территории. Благодаря опыту выживания в дикой природе, сибирская кошка тщательно следит за обстановкой и при малейшей угрозе предупредит хозяина.

  • Внимательна и преданна.
  • Умеет охранять дом.
  • Может мстить за обиду, поэтому лучше обращаться с ней уважительно.

Курильский бобтейл — охотник и верный спутник

Эти кошки прирождённые охотники, поэтому их не стоит держать рядом с мелкими животными. В то же время они быстро привязываются к человеку, выполняют команды и легко обучаются.

  • Умны и самостоятельны.
  • Лояльны к хозяину, но независимы.
  • Стоит избегать провокаций — агрессия может проявиться неожиданно.

Сиамская кошка — характер с огоньком

Сиамцы известны своей преданностью и эмоциональностью. Они всегда рядом с хозяином, любят внимание и готовы участвовать во всех домашних делах. Однако у этой породы вспыльчивый характер — если что-то идёт не по их плану, они способны устроить настоящий кошачий протест.

  • Верны и любопытны.
  • Чувствительны к эмоциям людей.
  • Не терпят несправедливости и могут проявить характер.

Уральский рекс — активный и независимый

Рексы любят общение и активные игры, спокойно сидят на руках у хозяина, но не терпят ущемления своих прав. Если им что-то не понравится, могут по-собачьи огрызнуться.

  • Контактны и дружелюбны.
  • Легко уживаются с другими животными.
  • Любят внимание, но требуют уважения.

Кошки с собачьим характером идеальны для тех, кто хочет верного и умного питомца. Однако их свободолюбие и независимость требуют уважения и грамотного воспитания.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Иностранные компании начинают массово возвращаться в Россию
Экономика и бизнес
Иностранные компании начинают массово возвращаться в Россию Аудио 
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Еда и рецепты
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки Аудио 
Худеем вкусно: эти блины можно есть хоть каждый день без вреда для фигуры
Еда и рецепты
Худеем вкусно: эти блины можно есть хоть каждый день без вреда для фигуры Аудио 
Популярное
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению

Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.

Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Хотите арбузы в своем саду? Этот секрет позволит вырастить их даже в Сибири
ПВО NASAMS. Как западное супероружие уничтожают даже беспилотники Дмитрий Плотников ВС РФ широким фронтом выходят к границе ДНР и Днепропетровской области Любовь Степушова Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер
Торт без хлопот: быстрый рецепт десерта с заварным кремом для неожиданных гостей
Роза Сябитова рассказала о новой моде на возрастных женщин
Простая и изумительно вкусная закуска: готовим свекольный салат с жареным лучком, который понравится всем
Простая и изумительно вкусная закуска: готовим свекольный салат с жареным лучком, который понравится всем
Последние материалы
Беременность и напитки: что стоит ограничить, а что полезно
Небулайзер и паровые ингаляции: как избежать ошибок
Самые добрые и умные собаки: какие породы лучше всего подходят для семьи
Не моргнул поворотником — получи гневный взгляд дальнобойщика: как не нарваться на проблемы на изгибе главной дороги
Как избежать лишних трат на косметику: простые советы для экономных женщин
Антарктическое циркумполярное течение: сила, с которой не справятся даже подлодки
Новый центр притяжения для отдыхающих: как курорт Армхи изменит Ингушетию
Елена Малышева заявила о новом прорыве в лечении ожирения
Беременным в России могут дать право бесплатного проезда: проект от Милонова уже на рассмотрении
Трансферная сага: «Зенит» не сдаётся в борьбе за Жерсона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.