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Собака пытается пахнуть хуже, чем мусор – в чем причина

1:58
Зоосфера

Собаки способны удивить своими странными привычками, и одна из самых неприятных — желание изваляться в чем-то дурно пахнущем. Владельцы животных часто задаются вопросом: почему питомцы находят это занятие таким увлекательным? Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, но есть несколько популярных теорий.

Хаски
Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хаски

1. Инстинкт маскировки

Возможно, собака прикрывает свой естественный запах ради охоты. Древние предки домашних собак добывали пищу самостоятельно, и резкий запах хищника мог выдать их присутствие. Чтобы не отпугнуть добычу, животные использовали естественный камуфляж — валялись в грязи, навозе или разлагающихся остатках пищи.

2. Передача информации стае

Такое поведение может быть способом передачи сообщений другим собакам. В природе волки, обнюхав сородича с новым запахом, часто следуют за ним, чтобы найти источник аромата. Возможно, собаки делают это, чтобы привлечь внимание и поделиться своей находкой с хозяином.

3. Метка территории

Ещё одно объяснение — территориальное поведение. Валяясь в зловонных субстанциях, собака может оставлять свой запах, заявляя, что это место уже "занято". Так животное дает понять другим псам, кто здесь главный.

Как отучить собаку от этой привычки?

  • Держите питомца на поводке в местах, где он может найти зловонную находку.
  • Обучайте команде "нельзя" — это поможет вовремя остановить нежелательное поведение.
  • Убирайте отходы с территории, чтобы у собаки не было соблазна изваляться в них.

Желание покрыть себя отвратительными запахами — часть природных инстинктов собаки. Однако отучить питомца от этой привычки вполне возможно, если контролировать его поведение и своевременно реагировать.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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