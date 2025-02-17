Собака пытается пахнуть хуже, чем мусор – в чем причина

1:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки способны удивить своими странными привычками, и одна из самых неприятных — желание изваляться в чем-то дурно пахнущем. Владельцы животных часто задаются вопросом: почему питомцы находят это занятие таким увлекательным? Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, но есть несколько популярных теорий.

Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хаски

1. Инстинкт маскировки

Возможно, собака прикрывает свой естественный запах ради охоты. Древние предки домашних собак добывали пищу самостоятельно, и резкий запах хищника мог выдать их присутствие. Чтобы не отпугнуть добычу, животные использовали естественный камуфляж — валялись в грязи, навозе или разлагающихся остатках пищи.

2. Передача информации стае

Такое поведение может быть способом передачи сообщений другим собакам. В природе волки, обнюхав сородича с новым запахом, часто следуют за ним, чтобы найти источник аромата. Возможно, собаки делают это, чтобы привлечь внимание и поделиться своей находкой с хозяином.

3. Метка территории

Ещё одно объяснение — территориальное поведение. Валяясь в зловонных субстанциях, собака может оставлять свой запах, заявляя, что это место уже "занято". Так животное дает понять другим псам, кто здесь главный.

Как отучить собаку от этой привычки?

Держите питомца на поводке в местах, где он может найти зловонную находку.

Обучайте команде "нельзя" — это поможет вовремя остановить нежелательное поведение.

Убирайте отходы с территории, чтобы у собаки не было соблазна изваляться в них.

Желание покрыть себя отвратительными запахами — часть природных инстинктов собаки. Однако отучить питомца от этой привычки вполне возможно, если контролировать его поведение и своевременно реагировать.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

