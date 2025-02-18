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Кошка страдает, а хозяева даже не догадываются — вот что происходит без стерилизации

1:57
Зоосфера

Можно ли оставить кошку без стерилизации, если не планируется потомство? Этот вопрос вызывает споры, особенно среди защитников животных. Некоторые считают, что любое вмешательство в жизнь питомцев вредно. Однако ветеринарные специалисты уверены: если кошка не будет рожать, стерилизация необходима для её здоровья и долгой жизни.

Кошка лежит с человеком
Фото: commons.wikimedia.org by Testtotest, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кошка лежит с человеком

Почему стерилизация важна

  • Снижает риск серьёзных заболеваний, включая опухоли молочных желёз и воспаления репродуктивных органов.
  • Улучшает поведение — животное становится спокойнее, не испытывает гормонального стресса.
  • Увеличивает продолжительность жизни и снижает вероятность опасных инфекций.

Когда лучше стерилизовать кошку

Оптимальный возраст для операции — 4-6 месяцев. В этот период организм ещё не подвергался влиянию половых гормонов, что делает операцию более лёгкой и снижает риск осложнений.

Какую операцию выбрать

Ветеринарные клиники предлагают несколько методов:

  • Классическая полостная операция — наиболее доступный вариант.
  • Лапароскопическая стерилизация — менее травматичный метод через несколько проколов.
  • Малоинвазивная операция — выполняется через один прокол, требует минимального реабилитационного периода.

Что важно после стерилизации

После операции у кошек снижается потребность в калориях, поэтому важно скорректировать рацион и следить за весом. Избыточный вес может привести к проблемам с сердцем и суставами, поэтому предпочтение стоит отдавать корму для стерилизованных кошек.

Стерилизация — это не просто контроль рождаемости, а важная мера для сохранения здоровья и продления жизни кошки. Если не планируется потомство, откладывать операцию не стоит.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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