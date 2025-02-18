Кошка страдает, а хозяева даже не догадываются — вот что происходит без стерилизации

Можно ли оставить кошку без стерилизации, если не планируется потомство? Этот вопрос вызывает споры, особенно среди защитников животных. Некоторые считают, что любое вмешательство в жизнь питомцев вредно. Однако ветеринарные специалисты уверены: если кошка не будет рожать, стерилизация необходима для её здоровья и долгой жизни.
Оптимальный возраст для операции — 4-6 месяцев. В этот период организм ещё не подвергался влиянию половых гормонов, что делает операцию более лёгкой и снижает риск осложнений.
Ветеринарные клиники предлагают несколько методов:
После операции у кошек снижается потребность в калориях, поэтому важно скорректировать рацион и следить за весом. Избыточный вес может привести к проблемам с сердцем и суставами, поэтому предпочтение стоит отдавать корму для стерилизованных кошек.
Стерилизация — это не просто контроль рождаемости, а важная мера для сохранения здоровья и продления жизни кошки. Если не планируется потомство, откладывать операцию не стоит.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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