Кошка страдает, а хозяева даже не догадываются — вот что происходит без стерилизации

1:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Можно ли оставить кошку без стерилизации, если не планируется потомство? Этот вопрос вызывает споры, особенно среди защитников животных. Некоторые считают, что любое вмешательство в жизнь питомцев вредно. Однако ветеринарные специалисты уверены: если кошка не будет рожать, стерилизация необходима для её здоровья и долгой жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Testtotest, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кошка лежит с человеком

Почему стерилизация важна

Снижает риск серьёзных заболеваний, включая опухоли молочных желёз и воспаления репродуктивных органов.

Улучшает поведение — животное становится спокойнее, не испытывает гормонального стресса.

Увеличивает продолжительность жизни и снижает вероятность опасных инфекций.

Когда лучше стерилизовать кошку

Оптимальный возраст для операции — 4-6 месяцев. В этот период организм ещё не подвергался влиянию половых гормонов, что делает операцию более лёгкой и снижает риск осложнений.

Какую операцию выбрать

Ветеринарные клиники предлагают несколько методов:

Классическая полостная операция — наиболее доступный вариант.

Лапароскопическая стерилизация — менее травматичный метод через несколько проколов.

Малоинвазивная операция — выполняется через один прокол, требует минимального реабилитационного периода.

Что важно после стерилизации

После операции у кошек снижается потребность в калориях, поэтому важно скорректировать рацион и следить за весом. Избыточный вес может привести к проблемам с сердцем и суставами, поэтому предпочтение стоит отдавать корму для стерилизованных кошек.

Стерилизация — это не просто контроль рождаемости, а важная мера для сохранения здоровья и продления жизни кошки. Если не планируется потомство, откладывать операцию не стоит.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

