Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От радости до стресса: когда лай собаки несет скрытую угрозу
Не в ту дверь: почему Coca-Cola потеряла свои позиции в России
Йога в Индии готовится стать олимпийским видом спорта: как в ней соревнуются?
Дочери Виталия Гогунского Милане Стар подарили квартиру в центре Москвы
Трамп принудил? Прокурор в Вашингтоне уходит в отставку из-за давления со стороны администрации Трампа
Volkswagen Tera: Бюджетный кроссовер Volkswagen дебютирует в 2025 году
10 лучших плодовых деревьев, которые прекрасно себя чувствуют в горшках и контейнерах
200 км без капли бензина: новый кроссовер от Lynk & Co
У вашей собаки появились блохи? Вот что нужно сделать в первую очередь

Кошка притащила мышь? На самом деле она не хвастается, а заботится о вас

2:17
Зоосфера

Если кошка принесла в дом мёртвую мышь или птицу, не стоит пугаться или ругать её. Это не просто проявление охотничьих навыков, а глубокий инстинкт, уходящий корнями в природу этих животных. Ученые объясняют такое поведение стремлением обучать и заботиться о своей "семье".

Кот и мышь
Фото: openverse.org by mongider, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кот и мышь

Почему кошки несут добычу домой?

Исследования показали, что кошки воспринимают своих хозяев как часть своей группы. В дикой природе самки обучают потомство охоте, принося им пойманную добычу. Этот инстинкт сохраняется и у домашних кошек, которые воспринимают людей как неопытных "котят", нуждающихся в обучении.

Существует и другая теория. В естественной среде кошки делятся добычей с членами своей группы, укрепляя таким образом социальные связи. Этот паттерн поведения переносится и на жизнь в доме: питомец приносит добычу, выражая доверие и привязанность.

Какие риски связаны с такой привычкой?

Несмотря на естественность этого поведения, оно может нести определённые риски. Через грызунов передаются инфекции, такие как токсоплазмоз и кишечные паразиты. Чтобы избежать проблем, рекомендуется:

  • Регулярно проводить дегельминтизацию и ветеринарные осмотры.
  • Использовать ошейник с колокольчиком, который снижает успешность охоты.
  • Обеспечить питомцу альтернативу в виде интерактивных игрушек, которые позволят реализовать охотничий инстинкт в безопасных условиях.

Как отучить кошку приносить "подарки"?

Полностью исключить охотничьи повадки невозможно, но можно переключить внимание животного на другие формы активности. Специалисты советуют использовать:

  • Игрушки-удочки и лазерные указки для имитации охоты.
  • Интерактивные кормушки, которые позволяют кошке добывать еду игровым способом.
  • Ежедневные активные игры, чтобы питомец расходовал энергию.

Принесённая добыча — не просто случайность, а проявление древнего инстинкта заботы и обучения. Правильный подход к этому поведению поможет сохранить хорошие отношения с питомцем и предотвратить возможные риски.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Садоводство, цветоводство
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Этот секрет знали ещё наши бабушки: рассада будет мощной, а урожай — рекордным
Садоводство, цветоводство
Этот секрет знали ещё наши бабушки: рассада будет мощной, а урожай — рекордным Аудио 
В Великобритании в жилых домах стали массово селиться двухметровые змеи
Общество
В Великобритании в жилых домах стали массово селиться двухметровые змеи Аудио 
Популярное
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению

Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.

Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Огромные двухметровые змеи стали захватывать жилые дома
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
ГАЗ-21 Волга. Почему легендарную королеву автомобилей СССР угонял Юрий Деточкин Дмитрий Плотников Мексика пошла на необдуманный шаг, пригласив в гости американские зелёные береты Любовь Степушова
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Последние материалы
90-е возвращаются: секрет стиля белой футболки
Муж попросил пива, а вы используйте его в тесте — будет говорить, что это лучшее блюдо: готовим вкуснейший кляр
Гастрономическое путешествие или билет в аптеку? Как азиатские супы влияют на организм
Линолеум для кухни: идеальный выбор или деньги на ветер
Оружие и предметы быта предыдущих эпох представили на Роза Хутор
Актриса Кейт Уинслет снимет фильм для Netflix
Почему Украина выбрала газовую генерацию вместо аренды судов-электростанций из Турции
Супергеройские руки всего за 28 дней: этим методом пользуется звезда Голливуда
В театре Модерн представили премьеру Вселенная Руми
Закругленные ногти — не только классика, но и будущее нейл-арта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.