Кошка притащила мышь? На самом деле она не хвастается, а заботится о вас

2:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если кошка принесла в дом мёртвую мышь или птицу, не стоит пугаться или ругать её. Это не просто проявление охотничьих навыков, а глубокий инстинкт, уходящий корнями в природу этих животных. Ученые объясняют такое поведение стремлением обучать и заботиться о своей "семье".

Фото: openverse.org by mongider, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кот и мышь

Почему кошки несут добычу домой?

Исследования показали, что кошки воспринимают своих хозяев как часть своей группы. В дикой природе самки обучают потомство охоте, принося им пойманную добычу. Этот инстинкт сохраняется и у домашних кошек, которые воспринимают людей как неопытных "котят", нуждающихся в обучении.

Существует и другая теория. В естественной среде кошки делятся добычей с членами своей группы, укрепляя таким образом социальные связи. Этот паттерн поведения переносится и на жизнь в доме: питомец приносит добычу, выражая доверие и привязанность.

Какие риски связаны с такой привычкой?

Несмотря на естественность этого поведения, оно может нести определённые риски. Через грызунов передаются инфекции, такие как токсоплазмоз и кишечные паразиты. Чтобы избежать проблем, рекомендуется:

Регулярно проводить дегельминтизацию и ветеринарные осмотры.

Использовать ошейник с колокольчиком, который снижает успешность охоты.

Обеспечить питомцу альтернативу в виде интерактивных игрушек, которые позволят реализовать охотничий инстинкт в безопасных условиях.

Как отучить кошку приносить "подарки"?

Полностью исключить охотничьи повадки невозможно, но можно переключить внимание животного на другие формы активности. Специалисты советуют использовать:

Игрушки-удочки и лазерные указки для имитации охоты.

Интерактивные кормушки, которые позволяют кошке добывать еду игровым способом.

Ежедневные активные игры, чтобы питомец расходовал энергию.

Принесённая добыча — не просто случайность, а проявление древнего инстинкта заботы и обучения. Правильный подход к этому поведению поможет сохранить хорошие отношения с питомцем и предотвратить возможные риски.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

