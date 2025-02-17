Опасная привычка: что происходит, если хватать собаку за шкирку

2:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Владельцы собак часто спорят о том, допустимо ли поднимать питомца за шкирку. Этот метод обращения с животными вызывает жаркие дискуссии как среди любителей, так и среди профессионалов. Давайте разберёмся, насколько он безопасен и существуют ли более гуманные альтернативы.

Фото: https://www.freepik.com by prostooleh Девушка с собакой

Что такое шкирка и зачем она нужна

Шкирка — это участок кожи в области холки. У щенков она более эластична, и именно за этот участок мать переносит потомство. Однако с возрастом её структура меняется, а функция утрачивается.

Дикие предки собак использовали этот механизм, но современные домашние питомцы существенно отличаются от волков. Их кожа и ткани менее приспособлены к подобным нагрузкам, поэтому привычка поднимать их за шкирку может привести к травмам.

Можно ли поднимать собаку за шкирку

Щенки и взрослые собаки

Щенки. В первые месяцы жизни кожа действительно более эластична, а вес тела небольшой, что снижает риск травм. Однако даже в этом возрасте не стоит злоупотреблять таким способом переноски.

Взрослые собаки. У них увеличивается мышечная масса, а ткани теряют прежнюю гибкость. Захват за шкирку может вызвать болезненные ощущения и даже серьёзные повреждения.

Чем это может быть опасно

Риск травм позвоночника. Из-за нагрузки на шейный отдел могут повредиться связки и нервные окончания, особенно если применяются рывки.

Из-за нагрузки на шейный отдел могут повредиться связки и нервные окончания, особенно если применяются рывки. Психологический стресс. Животное воспринимает такие действия как агрессию, что может привести к страху, тревожности и недоверию к хозяину.

Животное воспринимает такие действия как агрессию, что может привести к страху, тревожности и недоверию к хозяину. Хронические последствия. Повторяющиеся микротравмы могут спровоцировать болезни суставов и нервной системы.

Когда допустимо хватать собаку за шкирку

Иногда подобное действие может быть оправдано в экстренной ситуации, например:

если нужно быстро оттащить собаку от дороги

предотвратить нападение на другого питомца

Но даже в этих случаях важно поддерживать тело животного, чтобы не нанести вред.

Безопасные альтернативы

Современные кинологи рекомендуют:

использовать поводок и правильно подобранную амуницию,

применять позитивное подкрепление (лакомства, похвалу),

контролировать собаку с помощью намордника, шлейки, ошейника.

Эти методы не только безопасны, но и помогают укрепить доверие между хозяином и питомцем.

Захват за шкирку — не лучший способ обращения с собакой. Он может привести к травмам и стрессу. Лучше использовать современные и гуманные методы воспитания, которые учитывают анатомию и психологию питомца.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

