Как правильно выгуливать собаку: главные ошибки владельцев

3:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Прогулки с собакой — это не просто обязательная рутина, а важная часть жизни питомца. Они помогают поддерживать физическую активность, удовлетворять природное любопытство и укреплять связь с хозяином. Но сколько именно времени нужно уделять прогулкам, чтобы ваш четвероногий друг был счастлив и здоров? Всё зависит от породы, возраста, состояния здоровья и уровня активности собаки.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Ребенок и собака

Как часто и сколько нужно гулять с собакой

Идеальный график прогулок — 2-3 раза в день. Это позволяет собаке справлять естественные потребности, расходовать энергию и сохранять биологический ритм. Однако простой выход на поводке — это лишь часть полноценной прогулки. Важно дополнять её физическими упражнениями, такими как:

бег трусцой (например, рядом с велосипедом);

игры с мячом, фрисби или тренировочные занятия;

посещение специализированных площадок для общения с другими собаками.

Средняя продолжительность прогулок для взрослой собаки составляет от 30 минут до 2 часов в день. Однако это время варьируется в зависимости от:

возраста (щенкам требуются короткие, но частые прогулки, а пожилые собаки быстрее устают);

породы (крупные и энергичные собаки нуждаются в более длительных прогулках);

состояния здоровья (собаки с хроническими заболеваниями могут нуждаться в особом режиме прогулок).

Породы и их потребности в прогулках

Маленькие декоративные собаки (чихуахуа, шпиц, йоркширский терьер) довольствуются 30-40 минутами активности в день, включая игровые упражнения. Они идеально подходят для содержания в квартирах.

Охотничьи, пастушьи и ездовые породы (лабрадоры, бордер-колли, хаски) требуют более интенсивных нагрузок — от 2 часов активных прогулок в день. Им жизненно необходимы бег, дрессировка и взаимодействие с хозяином.

Когда лучше выгуливать собаку: до или после еды

Режим кормления и прогулок влияет на здоровье питомца. Особенно это важно для крупных пород, у которых есть риск заворота желудка. Оптимальный график:

выгуливать собаку минимум за 1-2 часа после еды;

активные игры и тренировки лучше проводить за 30-40 минут до приёма пищи.

В жаркую погоду берите с собой воду, а для дополнительной мотивации можно использовать лакомства во время прогулки.

Где лучше гулять с собакой

Правильный выбор места для прогулки играет большую роль в комфорте собаки. Если рядом нет парковых зон, соблюдайте простые рекомендации:

всегда используйте поводок в оживлённых районах

избегайте раскалённого асфальта летом и посыпанных реагентами дорог зимой

выбирайте спокойные места, где нет большого скопления людей и громких звуков

Чем опасно отсутствие прогулок

Недостаток физической активности приводит к серьёзным последствиям:

Лишний вес — увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

— увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Разрушительное поведение — избыток энергии без выхода может привести к порче мебели и вещей.

— избыток энергии без выхода может привести к порче мебели и вещей. Социальные проблемы — собака, не привыкшая к общению, становится тревожной и пугливой.

Если на улице слишком холодно или идёт дождь, можно компенсировать прогулку активными играми дома: перетягиванием каната, прыжками и упражнениями с игрушками.

Гулять с собакой — значит заботиться о её физическом и эмоциональном состоянии. Наблюдайте за своим питомцем, корректируйте режим прогулок в зависимости от его потребностей и получайте удовольствие от совместного времени на свежем воздухе. Помните, счастливая собака — это активная и довольная собака!

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

