Если собака постоянно роняет миску, это не случайность — разберёмся, в чём дело

4:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Каждый владелец собаки хотя бы раз сталкивался с тем, что его питомец переворачивает миску, разбрасывает корм или устраивает мини-потоп на кухне. Это может раздражать, но важно понять: такое поведение — не каприз, а сигнал, который питомец подает вам. Почему же собака ведет себя так, и как это исправить? Давайте разберемся!

Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спящий щенок

Основные причины: от скуки до физиологии

1. Игра и привлечение внимания

Часто особенно щенки и молодые собаки воспринимают пустую миску как игрушку. Греметь ей по полу, кусать или переворачивать — для них это способ развлечься и исследовать мир. Такое поведение чаще встречается у питомцев, которые остаются одни на долгое время.

Иногда же миска становится инструментом общения: питомец может намеренно шуметь ей, чтобы получить внимание хозяина или напомнить о кормлении.

2. Неподходящая посуда

Легкие пластиковые или металлические миски скользят, гремят и вызывают дискомфорт у собаки. Если животное торопится поесть, посуда может случайно перевернуться. А некоторые формы мисок просто неудобны из-за строения морды собаки.

3. Инстинкты и поведенческие особенности

Некоторые собаки "закапывают" еду, если не голодны в данный момент. Это особенно характерно для питомцев, которые раньше жили на улице и привыкли прятать ресурсы. Другие же предпочитают подбирать корм с пола, поскольку это напоминает им естественный процесс охоты.

4. Неприятный запах

Собаки в разы чувствительнее к запахам, чем люди. Остатки пищи, запах моющего средства или старого пластика могут сделать миску непривлекательной. В таком случае собака инстинктивно переворачивает посуду, чтобы избавиться от неприятного аромата.

5. Здоровье и возрастные изменения

Пожилые собаки могут случайно опрокидывать миску из-за проблем со зрением или координацией. Также некоторые неврологические или психоэмоциональные расстройства, такие как обсессивно-компульсивное поведение, могут проявляться в виде навязчивых действий с миской.

Почему собака переворачивает миску с водой

Перегрев — в жаркую погоду питомцы могут разливать воду, чтобы охладиться.

— в жаркую погоду питомцы могут разливать воду, чтобы охладиться. Привлечение внимания — если собака поняла, что после переворачивания миски вы сразу на нее реагируете, она может повторять этот трюк.

— если собака поняла, что после переворачивания миски вы сразу на нее реагируете, она может повторять этот трюк. Простое баловство — некоторые собаки просто любят плескаться в воде.

— некоторые собаки просто любят плескаться в воде. Неприятный вкус или запах воды — если в миске застоялась вода или она отдает химией, питомец может отказаться ее пить и попытаться "избавиться" от жидкости.

Как отучить собаку переворачивать миску

Выберите правильную посуду

Миски с утяжелением, нескользящим дном или специальные подставки помогут решить проблему. Попробуйте керамические, силиконовые или металлические варианты.

Поменяйте место кормления

Иногда простое перемещение миски в другое место или смена высоты может решить проблему.

Следите за режимом кормления

Кормите собаку по расписанию, соблюдая правильные порции. Голод или переедание могут провоцировать необычное поведение.

Создайте комфортные условия

Если в доме несколько животных, убедитесь, что каждый питомец имеет свою миску и спокойную зону для приема пищи.

Не поощряйте нежелательное поведение

Если собака перевернула миску, не давайте ей новую сразу же. Выразите недовольство спокойным тоном и игнорируйте питомца на время. Взамен предложите игрушки или активные прогулки для выхода лишней энергии.

Переворачивание миски — это не просто шалость, а сигнал, который ваш питомец пытается донести. Причины могут быть разными: от скуки и неудобной посуды до физиологических потребностей. Главное — наблюдать за поведением собаки и находить оптимальные решения, которые сделают ее жизнь комфортнее.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

